POKVARENO DA NE MOŽE GORE! Kokanoviću sad smetaju i trafostanice: Udara na državu i razvoj Srbije, narodu prodaje maglu!

Zlatko Kokanović nastavlja svoju kampanju protiv napretka Srbije! Ovoga puta, na meti njegovih sramnih napada našla se energetska infrastruktura naše zemlje, a razlozi koje navodi graniče se sa apsurdom.

Kokanović je, po običaju, digao pobunu protiv države i naroda, pokušavajući da sabotira projekte koji su ključni za stabilnost elektromreže. Ovoga puta, smetaju mu – verovali ili ne – trafostanice!

Smetaju mu trafostanice, a struju bi svi da imaju!

Kokanović se pohvalio dokumentima koje je dobio od, kako kaže, „neznanih saboraca“, a zatim je javno postavio pitanje koje je šokiralo stručnu javnost:

„Videli smo da je jedna trafostanica u vlasništvu Rio Save, a druga u vlasništvu Elektromreže Srbije. Taj Jadar 1 će se priključiti na Jadar 2 koji je u vlasništvu EMS-a. Postavlja se pitanje za čije potrebe i šta će nama te trafostanice?“, izjavio je Kokanović bez trunke srama.

Uvek protiv države

Dok se država bori za energetsku sigurnost i stabilno snabdevanje svih građana, Kokanović koristi svaku priliku da unese nemir i zaustavi radove. Njegovo pitanje „šta će nama trafostanice“ direktno pokazuje nameru da se Srbija vrati u kameno doba, samo da bi on sakupio jeftine političke poene.

Postavlja se jasno pitanje: Da li Kokanoviću smeta jača Srbija ili mu je cilj da po nalogu svojih mentora koči svaki razvojni projekat u zemlji?

