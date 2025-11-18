PREDSEDNIK VUČIĆ NA METI NOVIH NAPADA! SKANDALOZNE OPTUŽBE VODE SE U BLOKADERSKIM I ISLAMISTIČKIM MEDIJIMA Predstavljaju ga kao najgoreg monstruma, a blokaderi mu ne dozvoljavaju dolazak u Novi Sad

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić našao se na meti novih napada. Sa tri strane, spolja i iznutra, krenule su skandalozne i sramne optužbe.

Blokaderi su nove pretnje uputuli srpskom predsedniku, istakavši da „u Novi Sad može da dođe samo ako povede 5.000 policajaca“, a kako kažu „ima dosta ljudi od akcije“.

Uglješa Bokić, novopečeni blokaderski novinar, sramno je podsetio i da je pripadnik Kobri u avgustu u Novom Sadu morao i da puca, zaboravljajući da su blokaderi prvi koji su napadali pripadnike elitne jedinice Vojske Srbije, pokušavajući da zapale prostorije Srpske napredne stranke dok se u njima nalazio lider Miloš Vučević sa svojim sinom Mihailom.

Tu se nije stalo sa pretnjama. Predsednik Vučić našao se i na meti islamističkih i albanskih medija, koji potpiruju lažnu priču hrvatskog novinara Domagoja Margetića, da je tokom rata 90-ih učestvovao u navodnom „safariju na ljude u Sarajevu“.

Sredstva se više ne biraju, a Zagreb, Sarajevo i Priština još jednom pokazuju da im smeta svaki uspeh Srbije i Aleksandra Vučića. Ovakvim napadima opet se pokušava višegodišnja dehumanizacija, dekriminalizacija i delegitimizacija predsednika Srbije.

Autor: Jovana Nerić