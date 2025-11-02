Vučić za Pink: Optužbe da sam izazvao večerašnje nasilje laži kao što su i do sada plasirali

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da bi optužbe da je večerašnje incidente i nasilje ispred Skupštine Srbije izazvao on bile laži poput onih koje su blokaderi već plasirali ranije.

Vučić je na TV Pink, odgovarajući na pitanje da li očekuje optužbe u pravcu toga da je zapravo on ovo organizovao, za šta se na društvenim mrežama polako priprema teren, rekao da mu moraju objasniti kako će to učiniti.

"Jesu li ljudi iz 'Ćacilenda' išli negde nekoga da napadnu? Jesu li oni negde krenuli, nekoga dirali? Ili su njih napali? Samo morate mi objasniti kako. Na to nemate odgovor ni vi, ni oni, to će biti kao i obično, kao i za zvučni top, kao i za Jovanjicu, kao i za ubijenog dečaka u Valjevu, kao i za napadnutu studentkinju u policijskoj stanici, a policijsku stanicu videli nisu, kao i sve druge njihove laži", kazao je Vučić.

Predsednik je naglasio da laži sluša već deset godina sa Šolakovih medija i onih koji ih spolja podržavaju.

Istakao je i da to nije ništa novo i ništa na što već nije navikao, kao i da ne misli da je to od najvećeg značaja ili posebno bitno.

"Mnogo je važnije da mi razumemo šta je to što se dešava. Interesantno je da ti koji organizuju te štrajkove i ostala čuda su u neposrednom kontaktu sa više službenika američke ambasade, pa se pitam da li razgovaraju o paradajzu, krastavcu, odlasku na pijacu ili o nečemu drugom. Biće da se razgovara o nečemu drugom, ali država Srbija nije šaka zobi da je pozobaju kako god hoće, niti je banana država da je uništi bilo ko kako misli da može i država Srbija će ostati i samostalna i nezavisna i uspeće da sačuva sebe, svoj koren", istakao je Vučić.

Poručio je građanima da mogu mirno da spavaju.

"Ništa ovi blokaderi i silovatelji neće moći da urade", kazao je Vučić i pozvao i njih na mir i da razumeju da se u politici pobeđuje na izborima, a ne flašama, bakljama, pepeljarama.

Pre svega je, kako je rekao, pozvao pristojnu Srbiju da ne uzvraća istom merom, već da odgovara rečima, mirom, istinom.

"Samo tako ćemo uspeti da sačuvamo stabilnost, mir i na kraju krajeva tako će Srbija da pobedi", poručio je Vučić.

Vučić je ponovio da su blokaderi nervozni zbog, kako je rekao, debakla u Novom Sadu i da su večeras morali da pokažu svoje pravo lice.

Vučić je rekao i da nije normalno upucati čoveka zbog drugačijeg političkog mišljenja ili jer je on ''ćaci'', ali je dodao da država mora da vodi računa i o blokaderima.

''Upucati čoveka, pa šta? On je ćaci i nije baš neki čovek. To je način na koji oni razmišljaju. A mi moramo da vodimo računa i o njima. Za nas su oni ljudi, za nas su oni naša braća i sestre. Mi nećemo da uzvratimo na isti način. Moramo da pokažemo da smo pametniji, odgovorniji i ozbiljniji'', rekao je Vučić.

Kako je rekao, Srbija se neće predati i nastaviće da napreduje.

''Na nasilje se odgovara mirom i istinom'', rekao je Vučić i dodao da blokadere sve manji broj ljudi podržava i da se to vidi po brojkama.

Autor: Pink.rs