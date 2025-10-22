'KOD NJEGA JE PRONAĐENO JOŠ ORUŽJA I MUNICIJE' Predsednik Vučić otkrio nove detalje o blokaderu koji je ranio Milana Bogdanovića ispred Skupštine

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pridružio se večeras mirnom skupu građana ispred Skupštine Srbije koji su se okupili da pruže podršku ranjenom Milanu Bogdanoviću.
Tokom odgovaranja na pitanja, a nakon obraćanja okupljenima, predsednik je otkrio da je kod napadača blokadera Vladana Anđelkovića pronađeno još pištolja i još municije.
Na pitanje da li je tačno da se napadač vratio posle dva meseca iz Hrvatske i da li tu postoji neka veza, Vučić je rekao da nije spreman da pravi takvu vezu.
- Mi činjenice ispitujemo, ako se ne varam 17. se vratio, ali mislim da mu tamo supruga živi, tako da ne bih da ulazim u takve stvari, bilo bi neozbiljno i ponašao bih se baš kao i blokaderi, što sebi ne mogu da priuštim - dodao je Vučić.
Napad na nevinog čoveka
Podsetimo, danas je oko 10 časova blokader Vladan Anđelković pucao na nevinog čoveka Milana Bogdanovića ispred Skupštine Srbije, a potom izazvao i požar paleći šator.
Nakon što je pregledao snimak, predsednik Vučić je izjavio da je "bilo pitanje trenutka kada će se ovako nešto dogoditi".
- Na ovo se upozoravalo bezbroj puta. Ovako nešto moglo je da se dogodi u više gradova, a posebno u Ćacilendu, koji je bio meta tolikog besa i mržnje. Nijedne prostorije opozicione stranke nisu napadnute, dok su prostorije SNS-a bile meta 812 puta, i nijednom nije bilo uzvraćanja. Napadač je pokušao da se pravi lud jer je iskusni čovek, koji je 16 godina radio u državnoj bezbednosti. Čim je upucao čoveka, bacio je pištolj i znao je kako kukavički da podigne ruke, lažno tvrdeći da se nadao da će neko njega ubiti - rekao je.
Autor: Iva Besarabić