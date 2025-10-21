JEDINSTVEN TIM KOJI JE PROBUDIO, POKRENUO, IZGRADIO I PODIGAO SRBIJU! Vučić poručio: Nisu uspeli da otmu srce i dušu čoveku koji voli svoju zemlju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na skupu u Zrenjaninu povodom obeležavanja 17 godina od formiranja Srpske napredne stranke.

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku. Danas kao jedinstven tim koji je probudio, pokrenuo, izgradio i podigao Srbiju, obeležavamo 17 godina postojanja Srpske napredne stranke. Ipak, sledeća godina je odlučujuća. Tada punimo 18 godina i te 2026. polažete najvažniji ispit. To će biti ubedljivo najvažniji izbori u modernoj istoriji Srbije, kada će se Srbija boriti za očuvanje svoje vojne neutralnosti, svoje nezavisnosti, samostalnosti, svog puta u budućnost ili povratka u prošlost.

Autor: Iva Besarabić