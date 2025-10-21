VUČIĆ O PADU NADSTREŠNICE: Pokazaćemo pijetet prema žrtvama, videćete i dokaze, kako je korupcija plaćena i odakle!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je u Zrenjanin, na obeležavanje 17 godina od osnivanja Srpske napredne stranke o svim najvažnijim temama.

Pred nama je i godišnjica tragedije u Novom Sadu, dešavaju se tragedije. Imali smo i tragediju kod Sremske Mitrovice. Videćete i dokaze o padu nadstrešnice, kako je korupcija plaćena i odakle! Zato su izmislili zvučni top, jer morate na lažima da dostižete taj nivo mržnje protiv nekoga. Moja ideja je da sledeće što radimo je mnogo toga u zdravstvu. Da pokažemo veću pažnju prema pacijentima, zato gradimo nove bolnice, porodilišta, ali zato su nam potrebni ljudi — povratak naših lekara iz inostranstva.

- Mi ćemo 1. novembra da pokažemo pijetet prema žrtvama. Da pokažemo poštovanje u skladu sa našom tradicijom. Pažnja i zahtev za odgovornošću prema žrtvama. A onda ćemo da održimo jedan od najvećih skupova u istoriji Srbije, u Novom Sadu, da im kažemo da nisu oni dolazili zbog žrtava, već da bi odneli Srbiju iz Vojvodine, i obrnuto. Vojvodina je Srbija, jedan od najlepših delova Srbije. Živela Srbija! Imate veliki zadatak — svi će se oni ujediniti sledeće godine, mržnja ih lako ujedini, ali vas molim, pokazali ste kako se bori za Srbiju i našu zemlju. Iako ne mogu da se kandidujem za predsednika, pružam pomoć i pobedićemo ponovo! Hoću da Srbija ima budućnost, da se borite najsnažnije do sada! I da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, sve zajedno i sve njihove pare i medije i njihovu moć. Da Srbija pobedi!

Autor: S.M.