Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras o svim aktuelnim temama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se osvrnuo na zdravstveno stanje ministra Darka Glišića, ističući da je dosta bolje, i da se dobro oporavlja.

- Darko je dobro, uslovno govoreći,mnogo je bolje nego pre dan ipo. Govori, još ne potpuno dobro, ali je divno što govori. Pomera i desnu ruku i desnu nogu, što je dobro. Srećom, pa se to dogodilo u studiju koji je nedaleko od bolniceMoraće u narednih 15 dana mnogo da se pazi. Čini se po tonu i načinu govora lekara, i po tome što sam ja video, izgleda da je to dobro - rekao je predsednik Vučić na samom početku gostovanja na TV Prva.

Predsednik Vučić komentarisao je i komentare o bolesti ministra Glišića.

- Elementarni red je da ako umre neko, koga i ne volite, izjavite saučešće i ćutite. Ako je bolestan neko koga ne volite, elementarni red je da mu poželite brz oporavak. Ne iznenađuje me što oni nemaju elementarnu pristojnost. Žao mi je što su se Darko i njegova porodica suočili sa ovim - istakao je predsednik.

Nesrećan događaj ministra Glišića doveo je do razgovora između predsednika Vučića i ministra Lončara, a predsednik je istakao da će morati da rešavaju pitanje bolje hitne medicinske nege, posebno kod manjih mesta.

Vučić se dotakao se i susreta sa Đorđom Miloni.

- Do pola jedan sam bio sa Đorđom Miloni. Reč je o velikoj i važnoj poseti. Došla je jedna od najjačih žena sveta. Došla je zbog razgovara, za koji je rekla da je i njoj bio od izuzetnog značaja. Saslušao sam njene ideje, savete i želju kako ona misli da treba da izgleda budućmnost. Saslušao sam njene ideje i za budućnost i izrazio spremnost da kao Srbija uradimo da se sačuva regionalna bezbednost i mislim da smo imali ozbiljan razgovor - rekao je predsednik.

Ovom prilikom predsednik je govorio i o nezavisnosti Kosova i Metohije, kao i o ulasku Srbije u NATO.

- Đorđe Vukadinoć je postao vlah da bi dobio dva srebrenjaka u Skupštini, a onda vam kaže da je "Vučić u NATO", ali ja sam izložen ozbiljnim pritiscima jer ne dam ništa od toga. Neću da priznam nezavisnost Kosova, ni formalno ni neformalno, nikako. Nećemo ući u NATO. NATO nije pomenuo ni Makron, ni Meloni, ni ja. Niko. Svi poštujuvolju Srbije da bude vojno neutralna. Uvek ću čuvati Vojnu neutranlosti.

Predsednik je komentrarisao i odluku CIK-a u Bosni i Hercegovini da se Miloradu Dodiku uzme mandat.

- Mi moramo da budemo u svoj narod i uz Republiku Srpku. Nadam se da će se pronaći izlaz iz teške krize u kojoj se sada nalazi čitava zemlja. Neko je mislio da može da urušava legitimitet koji je neko dobio do naroda. Ja molim samo mirno, bez iskalacije. Milorad Dodik, nije prihvatio odluku CIK-a, a sada pita i narod. Ja ne mislim da je Dodik bilo kakav generator krize, on samo odgovara na to što se dešava.

Prošlo je 30 godina od operacije Oluja, a predsednik je istakao da to "slavlje" nije novo.

- Da dovedete 300.000 ljudi koji slavi ustaštvo, godinama treba da se to rađa. I decu su uključili u to. U Evropi nije postojao. Za to su potrebne godine pripreme javnog mnjenja, godine obučavanja ljudi da to prihvate, godine vaspitavanja dece, da to tako bude. Videli ste čak ovaj tužni snimak gde vidite dečicu od 7-8 godina koja viču "Za dom spremni" i uz drvene puške pevaju bojnača Marka Perkovića Thompsona. Dakle, naravno da ćute. Naravno da ćute, zato što uvek mora da postoji ta vrsta Hrvatske kao njihove sile, ispružene pesnice prema Srbiji i još nekim malim u okruženju, u regionu koji uvek moraju da zaustavljaju razvoj Srbije i zajedno moraju da budu snažniji od Srbije, jer Srbija, ukoliko kao neposlušna zemlja i kao ponosan narod pokuša na bilo koji način da podigne glavu ili štrči ili ekonomski brže napreduje od onoga što je očekivano, mora da bude sputana - istakao je.

Objasnio je da je i obojena revolucija zasnovana na ovome.

- Moramo da se držimo svog načela, da nacisti ne preuzmu ništa.

"Važno je da se dođe do rezultata i zadovoljenja pravde"

- 16 ljudi je stradalo i mora da se dođe do rezultata i pravda mora biti zadovoljena. Ali protesti više nemaju smisla. Sinoć je bilo nešto što sam oko 2 i nešto dobio kao informaciju, kada sam završio posetu Glišića — novinar jedne televizije je rekao "uopšte ne znamo šta rade članovi SNS u svojim prostorijama". Dokle ludilo pojedinih ljudi je došlo? Dolaze vam na kuće, i pitaju se šta ljudi rade u svojim kućama, isto ispred sedišta političkih stranaka. A kako da im odgovorite? Jer za to nije više nadležna politika. Nema više ozbiljnog i pristojnog odgovora - rekao je Vučić o protestima.

- Ono što je za mene važno, to je da ljudima kažem da mi moramo da se posvetimo i da ih zamolimo, da se posvetimo radu, da se posvetimo napretku zemlje. Bezbroj stvari ima koje moramo da rešavamo. Ozbiljno su nam razoreli ekonomiju, ozbiljno. Mi bismo imali 3,5% pitanja koja ćemo imati i 2,5% ili 2,7% ili nije ni važno koliko procenata stopu rasta. E, to će nam za ne znam koliko stotina evra smanjiti plate i penzije na godišnjem nivou. Samo da to ljudi imaju u vidu. I da ne misle da je neko drugi za to odgovoran. Ja nikada nisam tražio izgovore, kao što znate. Nikada. Preduzimao bih najteže mere i 2014. godine kada sam smanjivao plate i penzije i sve drugo. Bio sam ponosan na hrabre mere i hrabre odluke, jer ne zaboravite kada sam ja postao premijer, na taj dan javni dug bio je 78, nešto posto u odnosu na BDP. Danas je 44 odsto. Gledajte koliko smo mi Srbiju razvili, koliko je porastao naš bruto domaći proizvod i koliko nam je taj javni dug danas niži nego što je bio tada. Dakle, to su neverovatno važne, neverovatno velike stvari i moramo tome da se posvetimo. Ja pozivam ljude da se posvetimo svom poslu, da ne obraćamo pažnju na njih - ocenio je.

Kako je istakao, bezbroj problema ima, ali Srbija mora da nastavi da se razvija.

- Oni ne znaju šta da rade u osam uveče, ne znaju šta da rade u osam ujutru, ne znaju šta da rade u podne svakog dana. Samo da vas vratim na početak ovog vašeg odgovora, kada ste rekli prebacivanje loptice između tužilaštava, Novi Sad i tako dalje, u slučaju pada nastrešnice u Novom Sadu, iz razloga što često je bilo i po medijima i kod nas, da neko spolja ili neko već režiira, a da Srpsko pravosuđe izvršava. Nemam nikakve sumnje da je veliki uticaj stranaca koji bi želeli da se oslobode kineskog uticaja kroz ovaj projekat i da iza svega stoji dobrim delom pritisak spolja, kako bi se reklo, pa za to su krivi Kinezi, nemojte da radite sa Kinezima i tako dalje. I to je nama jasno, to mi odlično razumemo i mi to vidimo i to nam sad rađa bezbroj problema. Nama je građevina, odnosno naši infrastrukturni radovi su posebno na železnici najviše pali i to je bio jedan od razloga. A za to su direktno krivi blokaderi, kao i mnoge druge stvari. Kao i te laži gde vam nađu nekoga...

- Samo kod nas se vodi kampanja protiv toga. I na kraju mi sve izguramo. Ako nam naprave velolepni most umesto ovog Savskog tramvajskog mosta, biće velelepni most, predivan, najlepši verovatno naš most, onda će da zaborave da su nas prečavali da onaj sklonimo, a da napravimo novi most, nego će da kažu da su to oni izgradili, baš kao što danas govore da su izgradili Beograd na vodi. Iako su ga sprečavali trogodišnjim demonstracijama, podsetiću vas šta su sve po tom pitanju činili. Dakle, ja želim samo da kažem ljudima da čuvamo stabilnost, da čuvamo mir, da nastavimo da radimo, da pokušamo da ne odgovaramo na provokacije onih koji drugu politiku nemaju, da pravimo politiku koja znači budućnost za naše ljude, za naše građane, da gledamo kako i na koji način.

O paketu pomoći za građane

Vučić je dodao da Srbija nastavlja da čuva mir, da pravi politiku za građane Srbije, da pripremi paket pomoći na kom se radi — da se vidi da je pravda dostižna.

- Da pripremimo ovaj paket na kojem mi tekako radimo i koji mi je strašno važan, u koji polažem ogromnu nadu jer hoću da se kroz taj paket vidi da je pravda dostižna, da možemo da pomognemo onima koji žive lošije i od vas i od mene, onima koji imaju mnogo manje plate nego mi, onima koji žive teško i dalje ili koji žive manje dobro od nas. Da prema tim ljudima pokažemo pažnju i što se cena tiče, i što se izvršitelja tiče, i što se bankarskih kredita tiče, ali i što se mnogih drugih stvari tiče, do čak ogrevnog drveta. Izaći ćemo s tim paketom početkom septembra i nadam se da će ljudi biti zadovoljni - završio je Vučić.

