Vučević otkrio šokantna saznanja o padu nadstrešnice: Kako su unapred znali na šta da se fokusiraju u istrazi?

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je o aktuelnim društvenim i političkim temama za Informer televiziju.

- Mene je šokiralo kada je predsednik nedavno izneo hronološki šta se dešavalo. Nisam znao mnogo toga. Razumeo sam da se žurilo sa uklanjanjem nadstrešnice zbog izbegavanja forenzike. A mi smo optuživani za korupciju. Unapred su znali da ne treba da gledaju snimke, celog dana, ili dva dana pre, da li je bilo nekih naznaka. U 24 ili 48 sati ranije da vide da li je bilo nečeg. Kako su unapred znali na šta da se fokusiraju u istrazi?- upitao je lider SNS.

Vučević je podsetio da naloge Tužilaštva sve vreme koriste blokaderi za napad na državu.

- Ne mogu da prihvatim šta su nam uradili. Ne bih da budem teoretičar zavere. Infrastruktura je simbol preporoda Srbije, brzi voz je simbol nove Srbije. Dovodi se u pitanje saradnja sa Kinom. Mnogo je slučajnosti. Do pucanja u dečaka na školi na Vračaru, Dubona, pa Novi Sad. Svaki tragičan događaj iskoristili su za potpuno rušenje države. Poplave kad zadese Valensiju, Španiju ne ruše. Makedoniju ne ruše ili Portugaliju. Kad se u Srbiji desi tragedija blokiraju - zaključio je.

Autor: A.A.