VUČIĆEVIH 7 KLJUČNIH PORUKA Predsednik o blokaderima, fakultetima, izborima, Vojsci Srbije, sukobu na Bliskom istoku i u Ukrajini

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je o najvažnijim domaćim i svetskim temama.

Predsednik je govorio o najaktuelnijim temama iz zemlje i regiona – političkim, ekonomskim i bezbednosnim izazovima, kao i o ključnim odlukama koje oblikuju budućnost Srbije.

Vidovdan pobede

Govoreći o predstojećem Vidovdanu, poručio je da će on biti "Vidovdan pobede" i da blokaderi nemaju nikakvu šansu.

- To nije pitanje koliko će besni da dođu. Moguće je da isprovociraju sukob ali neće oni ići na Pionirski park. Niko iz parka neće da uzmiče. Oni vole da tuku traktore, kada je 500 na 1. Vole da se iživljavaju kao na džaku, a ne da uđu u ring. I za 15. mart sam narodu rekao "ništa neće biti 15 marta". Sad isto kažem narodu, biće nasilje i neće uraditi ništa. Ponestaje para i mnogo toga, a država ume sebe da sačuva i odbrani i to će da pokaže, zlu ne trebalo, a daćemo sve od sebe da to ne pokažemo - rekao je Vučić.

Najbolji studenti nam odlaze

Osvrnuo se i na ulogu rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića u blokadama na fakultetima.

- Je l' vi vidite taj stepen neodgovornosti i neozbiljnosti? Nije ušao u kancelariju 7 meseci. Stoji mu banda anarhistička ispred kancelarije i kažu "moraš nas da pitaš kad ćeš da uđeš". Što se praviš naivan, što ne kažeš narodu? On ne zna. I kad su ga pitali u policiji na osnovu krivične prijave "nisam ja ništa, išao tetki da nosim lek", sve su im takvi odgovori. Neće biti da ste tetki nosili lek, nego ste učestvovali u obojenoj revoluciji, vršili državni udar i za to ćete morati da odgovarate, kad-tad. To uopšte nije pitanje za Aleksandra Vučića. Šta god da se desi, oni će da odgovaraju, zato što državu više ne mogu da sruše. Najbolji studenti nam odlaze i svi hoće da idu u privatne škole. Svi su dolazili iz regiona na beogradski i novosadski univerzitet, sad više niko neće da dolazi - kazao je Vučić.

Nije realno da se preokrene rezultat u Kosjeriću

Poništavanje izbornih rezultata na jednom biračkom mestu u Kosjeriću je okarakterisao kao glupo, a tvrdi i da to ništa ne može da promeni.

- Poništili su i sad treba da dobiju umesto sa 100 - 150 razlike što im neće biti lako. To ne može ništa da promeni, oni to i neće. Ne upravlja se njima, nego tako, došlo lepo vreme, socijalno okruženje, da se prave blesavi. Nije realno da rezultat u Kosjeriću može da se preokrene, teoretski je moguće, ali nije realno. Reč je o jednom glasu, mogli su da im dodaju taj jedan glas ili 10. Ali imali su formalno pravno razlog da to učine i za to nemam šta da kažem. A za ovo imam i te kako šta da kažem. Sram ih bilo. To im neće pomoći ništa. Iako to ni nisu bili izbori. Dovodili su ljude kao na streljanje, tukli, udarali. Opkolili su kuću domaćina i rekli "tu vam je štab". Maltretirali su ljude, to nisu bili izbori, to je bukvalno bilo dovođenje na streljanje i u takvim uslovima su uspeli da izgube izbore. Što ljudima niste rekli da je SNS imao 42 odsto, da je sad dobio 48 odsto? Sramota ih da kažu pa moraju da lažu - konstatovao je Vučić.

Ljudi neće dozvoliti blokaderima da sruše Srbiju

Rekao je da celokupan program blokadera od početka protesta može da se objasni u četiri reči - Srbija mora da stane.

- Vredni ljudi Srbije su se ujedinili i suprotstavili im se. Neki su se plašili, neki sklonili, ali mnogo ljudi im se suprotstavilo. Stranka kojoj pripadam je stranka u kojoj ne možete da pronađete nijednog čoveka da se sklonio i pobegao u neku drugu stranu. U stranci Vučevića nema nijednog. Najtežih 7 meseci za tu političku stranku, nijednog. Čak se neki i vraćaju. Organizatori spolja su bili sigurni da će sve da bude sklonjeno mnogo ranije. I zaprepastili su se hrabrošću ljudi da im se suprotstave. Zato što ljudi neće da im daju da im sruše državu i zato nisu uspeli. Nema šta nisu lagali. Nema kakvo nasilje nisu provodili. Hoćete da pričamo o zvučnom topu? Nikada nije bilo nikakvog zvučnog topa, lagali su sve i znali su da lažu! Nije ih bilo briga što lažu, kao što su lagali i za Jovanjicu... - naveo je Vučić.

Vojska Srbije snažnija nego ikada

Istakao je i da je mnogo rađeno prethodnih meseci na opremanju, modernizaciji i pravljenju snažnije Vojske Srbije. Tvrdi da je snažnija nego što je ikad bila.

- Radićemo veliku vojnu paradu, da vidite ono što ljudi ne znaju da imamo. To smo krili, to su ogromne promene u Vojsci Srbije u narednom periodu. U ponedeljak ću imati zvanično kolegijum generalštaba gde ćemo razgovarati o svim neophodnim promenama. Ići ćemo na to da napravimo "digitalna armija program/platforma". Videćete šta smo sve kupili, ne smem još sve ni da kažem. Snimali su nam dronovima iz okolnih zemalja, prelazili u našu teritoriju, NATO dronovi, ne možete to mnogo da krijete, ali nismo uključivali da ne bi mogli da znaju, i mali broj ljudi, najviše 5 zna šta smo doneli u našu zemlju - otkrio je Vučić.

Bez drugog poluvremena na Balkanu

Govoreći o sukobu Izraela i Irana rekao je da on znatno utiče na cenu gasa koja sada skače neverovatnom brzinom, što dalje utiče na proizvodnju mnogih proizvoda, što, kako kaže, mnogi ljudi u Srbiji ne razumeju.

- Nije pitanje ko za koga navija, to i pravi problem ovoj zemlji, zato bi bilo dobro da se što pre završi sukob. Videli smo neverovatne udare izraelskih snaga, neverovatnu preciznost. Mosad je njihova spoljna služba, unutrašnja je Šabat, ona je radila u Gazi. I treća je Aman, to je vojna služba. 53 odsto u Iranu je pogođeno sa zemlje, morate da skidate kapu i da kažete da takva služba na svetu ne postoji. To su ljudi koji su se infiltrirali pre 15 godina, sve vreme radili za Mosad i čekali trenutak da sprovedu taj zadatak. Svakako može doći do još većih sukoba. Nama su prijatelji i jedni i drugi i nadam se da će se pronaći neko rešenje. Da se ostave emocije po strani. Strašno je što ekonomski trpimo veliku štetu. Moreuz je širok 41 kilometar, koji razdvaja Iran od Omana i Emirata, samo 41 km. Tuda prođe 20 odsto svetske nafte. Prođe i značajna količina katarskoj LNG. Očekujem narednih dana još iznenađenja od strane Mosada. Svi sada u svetu igraju svoje drugo poluvreme. Samo se nadam da na Balkanu drugog poluvremena neće biti - poručio je Vučić.

Zelenski se nadao snažnijoj podršci Zapada

Prokomentarisao je i sukob Rusije i Ukrajine, primetivši da ni jedna, a ni druga strana, nisu ni približno ostvarile svoje ciljeve.

- Šest meseci ranije sam predlagao primirje u Budimpešti, tada me je Zelenski... ne mogu da kažem napao, optužio, ali bio je protiv toga, jer je mislio da će Zapad snažnije stati uz njega, a sad je došao do toga da je u težoj poziciji. Posebno su ljudi iz Dombasa, pre 2. svetskog rata, naročito u njemu, danas su pretežno na ruskoj strani, to su izuzetno hrabri borci, najhrabriji iz 2. svetskog rata. Rusi osećaju svoju priliku i nadmoć, Ukrajinci žele da sačuvaju sve što mogu od svoje zemlje i to nama svima pravi mnogo problema. Mnogo muka, mnogo nerazumevanja. Mi smo mala zemlja, baš briga te velike za nas. Misle da moramo da budemo njihovi poslušnici. I jedni i drugi - zaključio je Vučić.

Autor: Jovana Nerić