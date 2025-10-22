'NE TREBA NAM NJIHOVO SAŽALJENE, DA MOGU SVE BI NAS SPALILI' Predsednik Vučić se obratio na skupu u znak podrške upucanom Milanu: Ne smemo i NEĆEMO da uzvraćamo na isti način

Veliki broj građana okupio se večeras ispred Skupštine da pruže podršku ranjenom Milanu Bogdanoviću.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se pridružio okupljenim građanima.

- Posetio sam Milana Bogdanovića koji je ni kriv ni dužan primio metak jer neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije, iako nikog nisu ugrozili. Imate svi pozdrave od Milana -rekao je predsednik i dodao:

- Milan Bogdanović mi je tražio da se uskoro nađemo u Ćacilendu i ja sam mu to obećao - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da blokadare iz dana u dan pokazuju na šta su sve spremni kako bi nasilno došli do vlasti.

- Mi moramo da sačuvamo mir. Oni su nam pokazali koliko su neodgovorni. Stotine hiljada puta su pokazali da su spremni da ruše sve pred sobom i sa sladostrašćem su to radili. I danas kada je otac troje dece ranjen. Primetićete, niste čuli nijedno izvinite. Ne treba nam njihovo sažaljenje, da su mogli sve bi nas spalili - rekao je Vučić i dodao:

- Nemojte da vam pričam kako su od jutros menjali stavove. Prvo su rekli, pobili se ćaci međusobno, pa da su se pobili oko dnevnica... A kad su čuli priznanje, rekli su da smo kršili procedure - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da mu je bilo veoma teško kada je posetio heroja Milana u bolnici.

- Hvala Milanu, hvala svima vama na doprinosu u borbi za slobodu Srbije. Ne mogu da vam opišem koliko se teško osećam kad idem u posetu Milanu. Koliko god oni urušavali, ne mogu ljude da uzmu. Danas su ranili jednog od nas. Da li je vaša volja slabija? Znam da je jača, da je u vama proradio prkos srpski. Mi ne smemo i nećemo da uzvraćamo na isti način. Ne postoji zemlja gde su prostorije jedne stranke napadnute više od 800 puta. Kada svi njihovi skupovi i nasilje prođu, napravićemo najdostojanstveniji skup - rekao je Vučić.

Vučić se zahvalio svim okupljenima na podršci.

- Mnogo vas volim i nikad neću zaboraviti šta ste učinili za Srbiju - rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na laži opozicije i njihovih medija koji ni danas nisu izveštavali na pravi način o onome što se desilo.

- Laž je njihovo srednje ime. Setite se zvučnog topa, da je preminuo mladić od 16 godina, pa se setite devojke tobož prebijene od policije, a nije ni ušla u policiju... Kad imate revoluciju koja nije ponikla u narodu ni kritika nije zasnovana na činjenicama. Nisu imali osećanja ni za koga nikada. Na mostu u Novom Sadu su pevali rođendanske pesme tri dana posle tragedije. Danas me šokirala poznata glumica kada je rekla 'Dimljeni ćaci' - rekao je Vučić.

Među okupljenima su i ministar Bratislav Gašić, Darija Kisić, Dejan Tomašević, Mihailo Jovanović... Tu su i studenti koji žele da uče.

Okupljeni su ispred Skupštine razvili veliki transparent na kome piše "svi smo mi Milan" u znak podrške ranjenom u terorističkom napadu blokadera.

Podsetimo, napad je izvršio blokader Vladan Anđelković, pucajući na običnog građanina, a zatim i spalivši šator.

Vučić je ranjenog građanina posetio u bolnici, a prethodno je tim povodom izjavio:

"Na ovo se upozoravalo bezbroj puta. Ovako nešto moglo je da se dogodi u više gradova, a posebno u Ćacilendu, koji je bio meta tolikog besa i mržnje. Nijedne prostorije opozicione stranke nisu napadnute, dok su prostorije SNS-a bile meta 812 puta, i nijednom nije bilo uzvraćanja. Napadač je pokušao da se pravi lud jer je iskusni čovek, koji je 16 godina radio u državnoj bezbednosti. Čim je upucao čoveka, bacio je pištolj i znao je kako kukavički da podigne ruke, lažno tvrdeći da se nadao da će neko njega ubiti".

Autor: Iva Besarabić