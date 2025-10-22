'ISKRA SLOBODNE NAJSNAŽNIJE SVETLI I NASTALA JE OVDE, U ĆACILENDU' Predsednkik Vučić poslao moćnu poruku sa skupa podrške upucanom Milanu (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se večeras okupljenim građanima ispred Skupštine kako bi svi zajedno pružili podršku upucanom heroju Milanu Bogdanoviću.

- Posetio sam Milana Bogdanovića u bolnici, ponosnog oca troje dece, koji je primio metak samo zato što neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije - rekao je Vučić na svom Instagram profilu i dodao:

Iskra slobode najsnažnije svetli i nastala je ovde, u Ćaćilendu! Ovo je najslobodnije mesto u srcu Evrope, mesto koje se suprotstavljalo okupaciji i uništenju naše zemlje i svih onih koji su cenili slobodu više od svega.

Pokazali su nam da su u stanju da ruše sve pred sobom, ali mi moramo da budem drugačiji i da se ponašamo odgovornije, da im pružamo ruku iz dana u dan. Moramo da napravimo razliku zbog budućnosti Srbije, ali nećemo da uzvraćamo, samo ćemo još snažnije da se borimo. Naši ciljevi su mir, sloboda i nezavisna Srbija.

Beskrajno hvala svima što ste došli večeras, hvala zbog Milana! - rekao je Vučić na svom Instagram profilu.

Autor: Iva Besarabić