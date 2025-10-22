AKTUELNO

Politika

'ISKRA SLOBODNE NAJSNAŽNIJE SVETLI I NASTALA JE OVDE, U ĆACILENDU' Predsednkik Vučić poslao moćnu poruku sa skupa podrške upucanom Milanu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se večeras okupljenim građanima ispred Skupštine kako bi svi zajedno pružili podršku upucanom heroju Milanu Bogdanoviću.

- Posetio sam Milana Bogdanovića u bolnici, ponosnog oca troje dece, koji je primio metak samo zato što neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije - rekao je Vučić na svom Instagram profilu i dodao:

Iskra slobode najsnažnije svetli i nastala je ovde, u Ćaćilendu! Ovo je najslobodnije mesto u srcu Evrope, mesto koje se suprotstavljalo okupaciji i uništenju naše zemlje i svih onih koji su cenili slobodu više od svega.

Pokazali su nam da su u stanju da ruše sve pred sobom, ali mi moramo da budem drugačiji i da se ponašamo odgovornije, da im pružamo ruku iz dana u dan. Moramo da napravimo razliku zbog budućnosti Srbije, ali nećemo da uzvraćamo, samo ćemo još snažnije da se borimo. Naši ciljevi su mir, sloboda i nezavisna Srbija.

Beskrajno hvala svima što ste došli večeras, hvala zbog Milana! - rekao je Vučić na svom Instagram profilu.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

'NE TREBA NAM NJIHOVO SAŽALJENE, DA MOGU SVE BI NAS SPALILI' Predsednik Vučić se obratio na skupu u znak podrške upucanom Milanu: Ne smemo i NEĆEMO da

Politika

'KNJIGE, DECO, A NE ZVONA I PRAPORCI' Vučić poslao snažnu poruku sa skupa u Sremskoj Mitrovici: Profesori sprovode revoluciju po tuđim notama!

Politika

'Dosta su zla naneli našoj zemlji' Vučić poslao moćnu poruku: Samo ujedinjeni možemo napred (FOTO)

Politika

'SRBIJA JE USTALA KAO NIKADA DO SADA' Predsednik Vučić se obratio okupljenim građanima u Beogradu: Napali su prostorije SNS-a, ima mnogo povređenih u

Politika

Vučić poslao moćnu poruku građanima: Boriću se za slobodu Srbije, nikada neću da ostavim Srbiju najgorima (VIDEO)

Politika

Predsednik Vučić jutros poslao MOĆNU poruku: Za mene je Srbija sve! (FOTO)