Predsednik Vučić: Nemaju plana sem da naštete državi i njenom imidžu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da oni koji prave večeras incidente na ulicama Beograda nemaju nikakav plan osim da naude državi i njenom imidžu.

"Nema tu plana. Plan je, pre svega, da budu na televiziji, da budu u centru pažnje. I koliko mogu da naštete državi, koliko mogu da naštete imidžu zemlje i ako mogu da se obračunaju sa onima koji drugačije misle. Ako mislite da tu postoji neki stvarni plan da će nešto uraditi, ma ne", rekao je Vučić za TV Informer upitan kakve su njegove informacije povodom incidenata ispred Skupštine Srbije s obzirom na to da ima pristup bezbednosnim informacijama.

Vučić je istakao da je važno da pristalice vlasti pokažu uzdržanost, smirenost, staloženost.

"Polako će stvari dolaziti na svoje mesto, baš kao što najveći deo ljudi u Srbiji sve bolje razume šta je to što se zbivalo svih ovih meseci", kazao je Vučić.

Upitan da prokomentariše to što je Slobodan Georgijev sa TV N1 objavio tvit u kojem optužuje da se ovo večeras dešava kako bi se nasiljem poništila slika od juče, Vučić je kazao da je razumeo da je Gergijev optužio nekog drugoga sa njihove strane da radi za predsednika Vučića i vlast.

"Ne radi niko za mene. Da li je glupo ovo što rade? Da, izrazito je glupo. Ali to nije moj problem. Oni mogu da rade šta god hoće, kako hoće i koliko hoće, dok ne krše zakon. Što se tiče slike od juče, ja mislim da je bila lepa slika. To je veliki broj ljudi, mnogostruko manji broj ljudi od onoga što su oni očekivali, ali svakako veliki broj ljudi", kazao je Vučić.

Kako je dodao, značajan broj ljudi bio je i u Hramu Svetog Save u Beogradu i odalo poštu nastradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

"Srbija se na dostojan način odužila, rekao bih, žrtvama na taj jezivo težak dan kakav je 1. novembar. Ostaje nam veliki zadatak da se pravda uspostavi, da odgovorni budu kažnjeni, o tome moramo da brinemo. A ovo što oni rade i što hoće da tuku, ubijaju ljude, neka sami razmisle kako je to organizovano, neka se dogovore između sebe", naveo je.

Vučić je ukazao i da su i studenti u blokadi pozvali da se svi razviđu.

''Neko ne želi da ih čuje, ne želi da ih sasluša", rekao je Vučić i dodao da neko želi nasilje po svaku cenu. Neka ljudi u Srbiji vide i razmisle jesmo li to mi ili su to neki drugi. I uostalom, da se ne lažemo, niko nije od naših ljudi pucao u njih. Oni su ranili Milana Bogdanovića. Oni su tukli naše ljude na svakom mestu, spaljivali SNS prostorije u Valjevu i Novom Sadu. Nigde se ništa suprotno nikada nije dogodilo. Dosta je bilo tih trikova i laži i besmislenih priča o nasilju vlasti i svega drugog", rekao je Vučić.

Naglasio je da policija stoji i gleda i upitao zašto stoji i gleda dok neko gađa flašama, kamenicama, pikslama, bakljama i svim drugim sredstvima.

"Ali, na kraju krajeva, možda je i to dobro. Možda i da pokažemo najviši stepen demokratije u Evropi takođe dobro. Da se vidi da ne reagujemo ni na očigledno kršenje državnog poretka, na očigledno rušenje i napade", istakao je Vučić.

Naveo je da su napali večeras jedino mesto u celoj Srbiji, malo mesto koje je mesto slobode, otpora okupaciji.

