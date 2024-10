VUČIĆ ZA BLUMBERG: Novi američki predsednik da predloži plan za primirje u Ukrajini što je pre moguće

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi novi američki predsednik trebalo da predloži plan za primirje u Ukrajini.

On je u intervjuu za američki Blumberg rekao da je predlog o primirju pobednika izbora 5. novembra jedini izlaz iz sukoba koji traje već treću godinu, iako bi možda bilo teško da to prihvate predsednici Rusije Vladimir Putin i Ukrajine Volodimir Zelenski.

On je dodao da bi zaustavljanje borbi ne samo okončalo krvoproliće, već bi bilo u najboljem interesu Zapada. Američka agencija navodi da Vučić dugo balansira između Istoka i Zapada, kao i da je Srbija, iako se nije pridružila sankcijama Zapada protiv Moskve, pružila pomoć Kijevu i osudila napad Rusije.

Dodao je da je Putina pitao o situaciji u Ukrajini i da je pokrenuo i temu prekida vatre, ali da Putin nije pokazao interesovanje i da je rekao da će svi ciljevi specijalnih vojnih operacija biti ispunjeni.

Vučić je naveo da je sa Putinom razgovarao i o trogodišnjem sporazumu Srbije o isporuci ruskog gasa, koji ističe sledeće godine.

- Vrlo brzo ćemo morati da počnemo razgovore, što neće biti lako - rekao je Vučić i dodao da će sledeće nedelje razgovarati sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim o raspoloživim količinama gasa i da će onda imati jasnu sliku o tome šta treba da se radi sa Rusijom po tom pitanju.

Dodaje se da je Vučić nedavno, prvi put posle dve i po godine, razgovarao telefonom sa Putinom, kome je rekao da neće moći da prihvati njegov poziv da učestvuje na samitu BRIKS-a održanom od 22. do 24. oktobra u Kazanju.

- To rade gospoda, to rade pravi muškarci u takvim okolnostima, čak i ako druga strana očekuje drugačiji odgovor - rekao je Vučić o telefonskom razgovoru sa Putinom.

- Sklopite primirje što je pre moguće. Onda će postojati načini da se postigne dugoročni mir, ali učinite ovaj prvi korak što je pre moguće - rekao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov