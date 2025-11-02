Predsednik Vučić: Građani Srbije večeras mogu mirno da spavaju, kao i svaki drugi dan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da građani Srbije mogu večeras mirno da spavaju, kao i svaki drugi dan i dodao da su ljudi siti situacija poput one koja se desila ispred Skupštine Srbije.

Na pitanje kako komentariše to što svi opozicioni mediji ''šire laž da su ljudi iz Pionirskog parka napali okupljene građane'', on je rekao da to nije gore od laži da je dečak iz Valjeva preminuo, od laži o zvučnom topu ili od tri godina laganja o Jovanjici.

''Oni kažu da su isprovocirani blokaderi večeras bili pesmama Tamo daleko i Vidovdan. Zamislite provokacije. Užasna provokacija. Trebalo bi pohapsiti sve u Ćacilendu i kazniti ih zato što slušaju Tamo daleko i Vidovdan'', dodao je Vučić.

Kako je rekao, laži opozicionih medija su već svima poznate i niko u to ne veruje.

''Važno je da ljudi koji se njima suprostavljaju ostanu dostojanstveni, mirni i da ne nasedaju na njihove provokacije'', dodao je Vučić.

Autor: Pink.rs