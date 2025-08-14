AKTUELNO

Politika

'VEĆ JE UHAPŠENO ČETVORO, POVREĐEN PRIPADNIK UKP' Vučić: Večeras smo svi videli da ti divni ljudi i divna deca samo uništavaju tuđu imovinu i sprovode teror

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da blokaderi sprovode teror.

- Ljudi su večeras mogli da vide i razumeju sve. Prethodnih dana je neko mogao da kaže da neko izmišlja, da su pristalice SNS-a učinile nešto, napale nekoga, pa je to izazvalo neku reakciju. Večeras smo svi videli da svi ti divni ljudi i divna deca samo uništavaju tuđu imovinu i sprovode teror u zemlji. Niko ih nije ometao u tome - rekao je Vučić, istakavši da su svi ljudi sve jasno videli.

- I na nekoliko tačaka u Beogradu, gde god vide bilo koga ko drugačije misli, moraju da ga napadaju. Tu je već uhapšeno četiri lica, jedan pripadnik SBPOK-a je teže povređen, napali su ga blokaderi. Država će bolje u Novom Sadu reagovati nego što je reagovala večeras. Snosim krivicu što neki naši državni organi nisu sposobni da reaguju onako kako bi trebalo. Oni su sinoć hteli žive ljude da spale. Možete da mislite šta bi oni sinoć uradili ljudima koji su bili unutra. Bilo bi 300 živih spaljenih. To je nešto što je sada svima jasno. Sada je svima potpuno jasno sa kim imamo posla i da nikad nisu želeli nikakav mir, sve vreme je bilo reči samo o nasilju - rekao je Vučić.

