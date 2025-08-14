Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti uživo putem telefonskog uključenja na Informer TV, a televizija Pink direktno prenosi to uklučenje.

Predsednik govori o najaktuelnijim temama, a između ostalog i o nasilju blokadera.

pročitajte još BLOKADERI NAPALI POLICIJU: Gađali ih bakljama ispred Generlaštaba

- Najpre, ono što mislim da je veoma važno, to je da su ljudi večeras mogli da vide i razumeju sve. Prethodnih dana je neko mogao da kaže da neko izmišlja, da su pristalice SNS-a učinile nešto, napale nekoga, pa je to izazvalo neku reakciju. Večeras smo svi videli da svi ti divni ljudi i divna deca samo uništavaju tuđu imovinu i sprovode teror u zemlji. Niko ih nije ometao u tome. I na nekoliko tačaka u Beogradu, gde god vide bilo koga ko drugačije misli, moraju da ga napadaju. Tu je već uhapšeno četiri lica, jedan pripadnik SBPOK-a je teže povređen, napali su ga blokaderi. Država će bolje u Novom Sadu reagovati nego što je reagovala večeras. Snosim krivicu što neki naši državni organi nisu sposobni da reaguju onako kako bi trebalo. Oni su sinoć hteli žive ljude da spale. Možete da mislite šta bi oni sinoć uradili ljudima koji su bili unutra. Bilo bi 300 živih spaljenih. To je nešto što je sada svima jasno. Sada je svima potpuno jasno sa kim imamo posla i da nikad nisu želeli nikakav mir, sve vreme je bilo reči samo o nasilju - rekao je Vučić i dodao:

- Svima je sada jasno šta žele blokaderi. Svaki normalan čovek je večeras video ko izaziva nemire i nasilje, a posebno je dobro što je blokadera veoma malo na ulicama uprkos brojnim pozivima. Na nivou celog Beograda njih je ukupno 3.100 ljudi. U svakom slučaju, država ima još mnogo posla, biće još mnogo uhapšenih. Ja želim da se izvinim svim onim ljudima koji mi govore da je vreme za vanredno stanje, da je vreme da se ukinu N1 i Nova S, da je vreme da se izvede vojska na ulice. Ja znam da u ovoj zemlji ima 7 miliona predsednika i da svaki zna bolje od mene šta treba činiti. Srbija više neće biti rupa na bilo čijem tepihu, a batinaši i ljudi koji su direkni neprijatelji Srbije će morati da odgovaraju - kaže Vučić.

Vučić je još jednom pozvao sve građane na mir.

- Ovde se vidi razlika uzmeđu Srbije koja želi da radi i da gradi Srbiju i one čiji je jedini jezik motka i koji pokušavaju samo da unište nešto. Videli bi šta se sinoć desilo, da nije bilo policije, siguran sam da bi bilo i mrtvih. Nervoza i histerija je sve veća. Sve je to spolja organizovano, mogli ste da vidite po reakcijama pojedinih političara sa Zapada i danas. Svakom normalnom čoveku je blo jasno. Kako su se spremali sa motkama, kako i šta da rade, samo pogledajte taj snimak u Novom Sadu, kako to izgleda. Samo je pitanje možemo li mi uprkos svim pritiscima i napadima na naš narod, možemo li da izdržimo, a verujem da možemo i uveren sam da hoćemo i zato pozivam ljude da ostanu mirni i da ne brinu. Mi ćemo da budemo uvek sa svojim narodom, nigde ne idem, nigde da mrdnem neću - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na predstojeći put u Konu, te ističe da ako ne bude mogao, neće ići.

- Ja od svoje otadžbine nemam ništa važnije i ništa preče. Ja nemam ni kuće ni vile u inostranstvu kao oni što progone naše ljude na ulicama. Ja ću biti uz svoj narod. Ljudi ne treba da brinu, mi smo sagledali sve večeras, kako i na koji način ko se gde i odakle okuplja, ko sa koje strane iz kojih zemalja to čini. Imamo velike probleme i unutar našeg obaveštajnog sistema, i u policiji i tužilaštvu. Ali nemoguće je te probleme sagledati drugačije, samo u ovoj situaciji. Kad dođu teški trenuci onda vidite i ko je veran državi i ko je hrabar - rekao je Vučić i dodao:

- Slušam večeras, govore kako ih je 5, 10 hiljada. Tih gluposti sam se naslušao. Možete da imate šta hoćete, vi nemate ideju. Pitanje je da li možete da osvojite srca naroda, da dobijete glasove na izborima. Politika nije vremenska prognoza. Mnogo se dnevnica i para plaća i to će se sa preciznim brojevima pojaviti i u mojoj knjizi. To nije lako pobediti, to ljudi morau da znaju. Ne borimo se mi ovde protiv njih 30 ili 300.000 ljudi na ulici. Mi se borimo protiv moćne mašinerije različitih zemalja, koje učestvuju u obojenoj revoluciji i žele da budu jače od naše zemlje - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da uništavanjem SNS prostorija ništa nije postignuto.

- Prostorije možete da uništite koliko hoćete, dinara niko od nas neće morati da uloži, svi ljudi će doći da pomognu da bude još bolje i lepše. Nisu prostorije politička stranka i politika. Politika je ideja. Srušite jedne prostorije, niče hiljade ljudi koji će da se bore protiv batinaša - rekao je Vučić i dodao:

- Uništavanjem prostorija niste uspeli da uradite ništa, osim što ste podigli gnev običnog naroda i vidite gnev na svakom koraku, i na svakom koraku ćete ga videti. Takvi pokušaji uvek se loše završe za onoga ko ih je učinio. Nekima će sramota na obrazu da ostane doveka - zaključio je Vučić.

Inače, blokaderi ponovo večeras divljaju u Novom Sadu, kao i u Beogradu.

U Novom Sadu se okupila grupa od oko 200 maskiranih blokadera, koji su se uputili prema prostorijama Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu. Potom su razbili izlog SNS-a.

Takođe, manja grupa blokadera okupila se i ispred prostorija SNS-a u Beogradu.

Autor: Iva Besarabić