'SNAŽNA VOJSKA ČUVA MIR I NEUTRALNOST SRBIJE' Predsednik Vučić objavio moćan video i poslao važnu poruku (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga objavivši video-snimak koji se odnosi na vojsku Srbije.
- Moja je ideja vojna neutralnost Srbije, ali sam uspeo da napravim zajedno sa saradnicima, prijateljima, sa vama - sa građanima Srbije vojsku koja može da učini Srbiju vojno neutralnom jer bez snažne vojske vi ste ništa, vi ste bukvalno šaka zobi - poručio je Vučić.
- E to smo bili u vreme svih njih, kada su nam razorili armiju, kada su nam razorili sve - zaključio je predsednik Aleksandar Vučić.
Najnoviji snimak je predsednik Vučić objavio s naslovom: "Snažna vojska čuva mir i neutralnost Srbije".
Autor: Iva Besarabić