'SNAŽNA VOJSKA ČUVA MIR I NEUTRALNOST SRBIJE' Predsednik Vučić objavio moćan video i poslao važnu poruku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga objavivši video-snimak koji se odnosi na vojsku Srbije.

- Moja je ideja vojna neutralnost Srbije, ali sam uspeo da napravim zajedno sa saradnicima, prijateljima, sa vama - sa građanima Srbije vojsku koja može da učini Srbiju vojno neutralnom jer bez snažne vojske vi ste ništa, vi ste bukvalno šaka zobi - poručio je Vučić.

- E to smo bili u vreme svih njih, kada su nam razorili armiju, kada su nam razorili sve - zaključio je predsednik Aleksandar Vučić.

Najnoviji snimak je predsednik Vučić objavio s naslovom: "Snažna vojska čuva mir i neutralnost Srbije".

