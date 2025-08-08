Tri tačke napada! Vučić razotkrio plan blokadera: Pogledajte i sve će vam biti jasno

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da blokaderi u sprezi sa pojedinim tužiocima i sudijama pokušavaju da ruše državu sa tri strane i otkrio koje su to.

Vučić je primio je mlade srpske sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove 2025", a potom je odgovarao na pitanja novinara.

Jedno od pitanja postavila je i novinarka N1, a ticalo se izbora koje traže blokaderi.

- Vi ste deo medijske platforme koja učestvuje u pokušaju rušenja legitimne vlasti. Odgovoriću sa potpunim mirom. Nije pitanje što me nazivaju kukavicom. Podsetiću građane Srbije. U decembru kada sam shvatio da su u pitanju demonstracije organizovane i plaćene spolja, da je reč o obojenoj revoluciji, rekao sam da možemo da idemo na savetodavni referendum. Samo 50 odsto plus 1 glas, i ja odlazim. Odbili su i rekli da je to zamka. Onda sam ponudio izbore, odbili su. Onda su nas šest meseci lagali sve vreme kako neće izbore i ne bave se politikom, i postavljali lažna pitanja, tobože ih je nešto drugo interesovalo. A zanimala ih je samo politika. I pri tome su maltretirali građane i blokirali puteve. Na kraju napravili brlog i svinjce od naših fakulteta. Ali ni to im nije bilo dovoljno. Pa su nastavili maltretiranje građana, obilaženje po kućama i šikaniraju ih na svakom mestu, a njihova jedina greška je što misle drugačije - istakao je Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije je potom naglasio da postoje tri tačke napada.

- Pogledajte blokadere tužioce i sudije. Vidite šta napadaju. Jedan predmet treba da sruši sve kineske investicije i saradnju sa Kinom. Napadaju Generalštab da sruše saradnju sa Trampom. I sledeći je rušenje Turskog toka i saradnje sa Rusijom. Jasno vam je ko to organizuje. Direktno tri tačke napada, samo da ne sme ni sa kim drugim da se sarađuje, i da odrede ko je gazda u Srbiji, a da to ne sme da bude niko osim njih - poručio je predsednik nakon prijema.

Autor: S.M.