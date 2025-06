NA PROTESTU TRI PUTA MANJE BLOKADERA NEGO 15. MARTA: Vučić raskrinkao kakvim trikovima se služe blokaderi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz Palate Srbija, tim povodom ističe da su se blokaderi služili trikovima za vreme protesta.

- Rekla je policija da je 3 puta manje nego 15. marta. Po računici koju mi imamo, to je negde oko 2,85 puta manje, jer ne mislimo da je bilo 15. marta onoliko koliko kaže policija. Da vidite kakve trikove oni koriste. Agenturni trikovi su sledeći, postave se ispred predsedništva u Kralja Milana, tu ima 5 traka. Prva i četvrta traka se kreće ka Terazijama, ovi u 2. i 3. i 5. se kraću ka Beograđanki. Sve vreme se pitate ša rade ovi ljudi i ja sam se to pitao. Ja nisam završio CIA agenturni kurs. Jer kad hodate zauzimate 5 puta veći prostor. Zato kada su se uplašili oko zvučnog topa, da ne mogu da zauzmu trotoar, a ne široke ulice.

Debakl je jer su očekivali da ne znam ja šta će da učine, a to je bilo za oko 30 posto manje ljudi nego u decembru. Juče su dovodili iz cele Srbije ljude, a 22. decembra je samo dva posto bilo iz cele Srbije, sve ostalo je bio Beograd. Ne zaboravite političke okolnosti, tada je to bio skup samo za Beograd. A sinoć su imali 11.000 ljudi iz ostatka Srbije. I to vam govori ne samo kako im se smanjivala popularnost, što smo vam uvek govorili, istinu. I znali smo kada vide to da će svoj nemoć i bes da iskale na policiji i omladincima u Pionirskom parku - kaže Vučić.

Autor: D.B.