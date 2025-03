VUČIĆ O SKUPU 15. MARTA: Pozivam sve da se sutra sačuva mir, po svaku cenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz Palate Srbija.

Pozvao je građane na mir uoči 15. marta. Ističe da će se država postarati da obezbedi mir za sve sutra, te roditelje upozorio da ne šalju decu na protest.

- Za kraj, pre nego što postavite pitanja, pozivam sve građane Srbije na mir. Molim roditelje, pošto imamo mnogo naznaka i mnogo grupa koje najavljuju nasilje, ako ne moraju, da ne izvode decu na ulicu. Govorim samo o deci, da ne bi neko rekao da sprečavamo dolazak drugih ljudi. A mi ćemo se svakako postarati i dati sve od sebe da obezbedimo mir, bezbednost i sigurnost za sve. Upozoravam one koji misle da napadom na ljude koji drugačije misle, posebno na decu u Pionirskom parku, posebno na institucije, molim ih da to ne čine. Ne zato što sam uplašen da mogu nešto da urade, ni najmanje. Verujte mi, ni najmanje. I to vam govorim dan uoči toga. To vas molim zbog vas, jer ćete me sutra moliti ponovo za pomilovanje. Zajedno i ujedinjeni možemo sve po nekim, po bar nekim ključnim pitanjima oko kojih možemo da se dogovorimo, a sve naše razlike i sve što drugačije mislimo da rešavamo u parlamentu, razgovorima, razgovorima sa vladom, razgovorima sa predsednikom, kako god hoćete, razgovorima u debatnim emisijama, ali ne na ulici. I ne time što ćemo da ugrožavamo bilo čiju bezbednost. Dakle, pozivam sve da se sutra sačuva mir, po svaku cenu, ukoliko to ne bude slučaj, država će obezbediti i garantovati sigurnost za svoje građane - rekao je on.

Autor: Dubravka Bošković