'SRBIJA ODRŽALA ČAS DEMOKRATIJE 4 MESECA' Vučić: Svake večeri se skupi njih 200 do 400 i prete studentima u Pionirskom parku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz Palate Srbija.

Kaže da je Srbija održala čas iz demokratije puštajući protivpravno ponašanje.

- Nisam opterećen, naučio sam da ne treba da budem opterećen lošim političarima koji misle da će im tenkovi, po znacima navoda, neke druge sile dovesti na vlast. To me previše opterećuje. Srbija je do sada, što se tiče državnih vlasti, držala čas iz demokratije puštajući protivpravno ponašanje, štiteći one koji krše ustavnu slobodu kretanja, obezbeđujući njihove skupove, a na to nemamo pravo i što ni jedna druga zemlja na svetu ne bi radila. Što se tiče njihovih reakcija i očekivanja, sramota mi je da komentarišem inače licemerne saopštenja koja dolaze iz EU i imaću o mnogo čemu da razgovaram tamo 24. i 25. sa ljudima iz EU u tom pitanju. Nisu oni ništa posebno rekli, nego da mi valjda moramo da obezbedimo čak i kada je nešto protivzakonito sazvano. Nema problema, mi ćemo to da obezbedimo, ne zato što to vi tražite - odgovorio je Vučić na pitanja novinara.

Dodao je da znaju odlično ko su studenti u parku koji hoće da uče, ali ne znaju ko je u plenumu.

- Zato što mi hoćemo da sačuvamo i te mlade ljude i neku decu koja će da dođu na te skupove. Znate li koliko je sinoć bilo dečaka od 14 i 15 godina koji su došli da provociraju ljude u parku? A ovim ljudima ništa nisu uradili. Oni stoje zatvoreni tamo. Nikoga nisu napali. Nikoga nisu uvredili. Deca od 14 i 15 godina. Svake večeri se skupi njih 200 do 400, okruže ogradu, počinju da psuju, da prete, a da im niko drugi ništa nije rekao, da im niko drugi ništa nije uradio. U tom parku imate i ratne vojne veterane, imate i lica, sada već koji su danas stigli, imate i neke poljoprivrednike sa Kosova i Metohije koji su došli da ih podrže. I mi odlično znamo ko su lica u parku, ali u plenumima ne znamo nikog. Mi znamo odlično sve studente u parku. Ja sam im svih šestoro juče imena zapamtio. Svih šestoro, i Anđelu, i Mariju, i Luku, i Vladimira, i Miloša, i tako dalje. Ali ja ne znam nikog iz plenuma i ne znam nikog. Znate, ta operacija, ta obojena revolucija u Srbiji trebalo je da se rukovodi istim principima kao i ona u Hongkongu - naveo je on.

Autor: Dubravka Bošković