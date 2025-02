'ONI KOJI HOĆE DA ME SRUŠE UVEK PRIMENJUJU OVE 3 TAČKE' Vučić: Molim se Bogu da mi nikada ne padne na pamet da se svetim za sve gadosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je na koji način pokušavaju da ga sruše sa vlasti.

- Tačka jedan uvek mora da postoji, a to je negiranje rezultata. Tačka dva je kriminalizacija. Jedan neprijatelj svim kriminalcima sa Skaja je baš taj predsednik Srbije. Tačka 3 je dehumanizacija. On nije čovek, njegova deca nisu deca, njegovi roditelji nisu roditelji, onda je sve ovo dozvoljeno, moralno i normalno i to su tri uslova kada rušite nekoga ko je stub legitimnog sistema, to morate da uradite prvo da biste mogli da krenete u druge akcije i reakcije - rekao je Vučić i nastavio:

- Da li je ovo jednostavno trpeti - pa nije. Molim se Bogu svakoga dana da mi ne padne na pamet da se prema njima odnosim kao oni prema meni. Da mi nikada ne padne na pamet da se svetim za sve gadosti, zato što su mi satrli porodicu koja je samo fizički živa, to su ljudi koji samo dišu. Pričao sam sa patrijarhom, on mi je rekao "bio si u pravu, drugi čovek", ali to su oni uspeli da postignu, da mi nismo ljudi jer su to ponavljali 5.000 puta dnevno.

Autor: Iva Besarabić