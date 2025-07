Vučić: SVE NAŠE POLICIJSKE SNAGE RADE NA GAŠENJU POŽARA! Molim sve one koji ruše državu da se zaustave, da sačuvamo zemlju što više!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju turističkog kompleksa i memorijalnog parka Dragan Marković Palma u Jagodini.



Nakon govora na otvaranju i prikazivanja biste u čast Dragana Markovića Palme, predsednik se obratio okupljenima.

- Još jedan put da izrazim i svoje i poštovanje svih članova vlade prema Draganu Markoviću Palmi. Zahvalnost njegovoj porodici što su nas pozvali da otkrijemo bistu čoveku koji je dve decenije upravljao Jagodinom, ali je mnogo toga doneo i uradio i mnogima pomogao. U ovom trenutku sve naše snage policije su angažovane na gašenju požara. Tako da molim sve ove koji ruše svoju državu da razmisle malo o tome, jer su nam bukvalno sve snage angažovane na gašenju požara, da se zaustave u svojoj mržnji prema svojoj zemlji i da nas puste da sačuvamo zemlju koliko je moguće - rekao je na početku.

- U svakoj zemlji mora da postoji jednakost pred zakonom. Zakon je važan za sve, kao što važi za vas, gospodine Jeliću, kao što važi za Ivicu, za Dalibora, mene, a tako važi i za advokate. Što to advokate imaju pravo da tuku policajci, da probijaju kordone? Zato što si advokat imaš pravo da zauzimaš državni put, glavni pravac, Zlatibor, Beograd. Imaš pravo, zato što si advokat. Pa, ako ti se ne sviđa, onda ćeš nešto protestovati. Protestujte, baš me briga. Evo, postoji jedan blesav političar, kao što je Aleksandar Vučić, koga baš briga što ćete protestovati. Možete protestovati koliko hoćete. Zakon će da važi za sve. I tu dolazimo i do onog vašeg drugog pitanja - odgovorio je na pitanje o privođenju na blokadama.

O napadima na policiju

Istakao je da ne može niko da poveruje da je policija tukla dete od 3 godine.

- Zamislite idete i vodite dete od tri godine sa sobom, da se borite protiv policije, da vam dete bude štit. I da kažete meni se tako hoće, i pri tome slažete kako je neko napao to dete, a ne kažete da ste vi napadali policajce. To su naša braća, sestra, očevi i majke, vredni ljudi koji vredno rade da zarađuju svoje plate. I još hoćete da ih tučete. Taj magarac od anesteziologa je motkom tukao policajce, još je pušten. Vi niste ni primetili šta su radili sa Jaćimovićem, neki čovek iz Vojvodine, autoprevoznik kog su nagovarali da se ubije. Dali mu benzin, hteli su da ubiju čoveka samo da bi podigli revoluciju. S monstrumima imamo posla! - dodao je.

Dodao je da od 2 do 3 je bilo nula ljudi na blokadama, da narod vidi s kim imaju posla. "Krompir".

- Propalo vam je jer ne da Srbin svoju državu. Sve Srbin voli da kritikuje, ovakav, onakav, ali kad dođe da mu rušiš državu, ne da Srbin državu, posebno ne najgorima!

Podsetio je i na poslanika hvatskog Domovinskog pokreta (DP) Stiven Nikola Bartulica, čije su obraćanje u Evropskom parlamentu u maju pomno slušali blokaderi iz Srbije, poručio je uoči ustaškog pira, koncerta Marka Perkovića Tompsona, da se "Hrvatska budi".

O bisti Palme i deonici Pakovraća - Požega

- Doveka će ostati tu na tom mestu, da nadgleda svoj grad. E, tako vam je u politici. Govorili da ne valja auto-put, a 20.000 vozila smo imali u jednom smeru. Pa šta ste pričali, što ste lagali narod. Samo da mrze Srbiju, uživaju u tome. Oni su uvek iživljavaju samo na svojoj otadžbini, najviše vole da napadaju svoju Srbiju. I videćete pravilnost u ovome što sam vam rekao, baš tako što vole da tuku žene, tako tuku i po svojoj zemlji. I ovaj rok što je Šešelj dao, neće dočekati to, ranije ćemo to da počistimo - odgovorio je.

O koncertu Tompsona

- Imaće priliku i kamen da kandiduju i 250 raznog kamenja, šta god hoće. Ovi krici koje čujete, to je njh 57, pošto misle da će neko da ih se uplaši.

Autor: S.M.