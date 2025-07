Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji otvaranja turističkog kompleksa i memorijalnog parka Dragan Marković Palma u Jagodini.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na cermoniju otvaranja turističkog kompleksa.

- Mnogo sam srećan što sam ovde, i rekao sam Daliboru da je ovo radosan dan. Rekao sam zamislite da ne odem u Jagodinu, kada su me pitali da li moram da idem. On je kod mene bio samo jedanput u kući, ja sam kod njih bio bezbroj puta. I zamislite da se pravim blesav, pa da ne znam ništa o porodici, da ne odem da otvorim tu bistu koju je zaslužio! I nešto je Ivica pomenuo, da su večeras ovde došli samo oni kojima je pomogao — red bi bio do auto-puta. Njegovom sinu sam rekao da je zahvalnost nešto što najkraće traje i u politici i u životu. Postoje oni koji imaju obraza i oni koji ga nemaju - rekao je na početku.

Dodao je da su imali i neslaganja, i da je bio nekoliko dana pred smrt kod njega.

- Ja mu kažem "Dragane, ne može toliko para da se deli", on kaže "sirotinja, predsedniče". A on kaže "živ mi ti još ovaj put". Napustio je srećan i ostavio mene da se bijem sa Sinišom, ali dela govore više od beseda. Šta god da pogledate u Jagodini, ovde, do svega što je urađeno i uređeno... U svemu je učestvovao!

- To je odlika velikih ljudi. To je odlika ljudi... To je odlika... To je odlika ljudi koji nisu tu samo kad je lepo i samo kad je dobro. I ja sam, kada smo bili na komemoraciji, čini mi se da sam Daliboru sve rekao sa čim će da se suočava i on, i porodica, i šta će tek da vide posle Draganove smrti. A danas, danas je veliki dan, jer danas ostavljate večni trag Jagodincima onome što je uradio Dragan. I da zapamte Jagodinci moje reči. Kad neki od ovih drugih budu pobedili u Jagodini, videćete posle godinu, dve, svi ćete samo da govorite o Draganu Markoviću i onome šta je on činio i šta je on radio. Znam ja, Ivica mi već iza leđa, e nemoj da pobede, pusti to. Ali kad god da se desi, videćete kojom brzinom će narod da razume ko je šta, kako i koliko uradio. Rezultati su ono što ne može da izbriše, kao i znanje i uspeh. Juče su govorili nemojte da idete kroz tunele, a znate koliko je ljudi prošlo? 20.000 u svakom smeru! Ne možete protiv života, uspeha i rada - dodao je.

Istakao je da je ponosan što je deo događaja.

- Bio je pravi domaćin ali je razumeo gde su interesi Srbije. Više je voleo Ruse nego ove sa Zapada, ali je uvek znao da bude na strani Srbije, i da zaštiti interese Srbije. I ono što je važno, Jagodina mora da nastavi da se razvija! Divio sam se potrebi da okuplja i pomaže ljudima iako nisam uvek bio saglasan sa trošenjem budžeta, jer je hteo da pomogne ljudima, a ja sam onako teži čovek pa sam ga molio da to čini manje, ali je njegova ljubav prema ljudima bila tolika da je prelazio sve granice koje bi postavljale forme, obaveze i zakoni kako bi to svojim ljudima učinili - dodao je.

Zahvalio se okupljenima što nisu zaboravili ovog dobrog čoveka, a naše je da nastavimo da se borimo.

- Naše je da se borimo i da uskladimo sa onim što je učinio nastavimo da radimo i gradimo našu Srbiju! Oni koji misle da je lako srušiti Srbiju, grdno su se prevarili, neće je srušiti, sad ne znaju ni kako da završe, da kažu da su propali — a propali su! Molimo narod da im ne odgovaraju na ulici, a jednu stvar nisu razumeli, koju je Dragan uvek zna, "znam ja predsedniče šta je Srbija" — zna Srbin šta je država, Srbin svoju državu brani svim sredstvima i mi ćemo znati da je odbranimo! - završio je Vučić.

Obraćanje Ivice Dačića i sina Dragana Markovića

Potom se obratio i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- Imao sam sreće da se družim s njim, voleo je da kaže, čuveni izraz "braća rođena". A ovde nije reč samo o političkim odnosima već o ljudskom poverenju. Uvek ste mogli na njega da se oslonite, ne pričam samo s aspekta koalicije, već sa aspekta cele države. Grčki gradovi na severu, tamo su odjekivale srpske pesme i "Tamo daleko", drugo Dragan Marković je bio racionalni i zdravi patriota. Sećate se njegovog izraza da "ne možete samo patriotizam da stavite u traktor", zato će ostati upamćen ne samo kao domaćin svoje kuće, domaćin i svog grada i za celu Srbiju - rekao je na početku.

Među prisutnima su i Mitropolit Jovan Šumadijsk, ambasador Konga u Srbiji, ambasadori Libije i Crne Gore, Zoran Đorđević, Radiša Trajković Đani kao i Mirko Kodić i mnogi drugi.

Veliki broj građana došao je na otvaranje memorijalnog parka.

Podsetimo, predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma preminuo je 22. novembra 2024. godine u 64. godini.

Autor: S.M.