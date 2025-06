'NA VIDOVDAN SE SVE VIDI' Vučić poslao poruku: Očinski pozivam sve one koji bi da ruše srpsku državu sutra, da to ne čine (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se ispred crkve Lazarice u Kruševcu i tom prilikom poručio je da Srbija nije šaka zobi da je bilo ko pozoba.

- Na Vidovdan se sve vidi! Pobediće Srbija!- piše u objavi predsednika Vučića.

- Nalazim se ovde ispred crkve Lazarice, zadužbine prvomučenika velikog kneza Stefana Lazara. Ovde je sprska vojska imala pričest pred Kosovsku bitku. Zahvalan kosovskim junacima što su nam dali srpsku državu. Ja sam zahvalan srpskom narodu što je uvek štitio, čuvao i odbranio svoju srpsku otadžbinu. Očinski pozivam sve one koji bi da ruše srpsku državu sutra, da to ne čine, a vernom slobodarskom narodu samo hoću da kažem da čak i ako to pokušaju, a molim ih da to ne učine - neće uspeti. Nije Srbija šaka zobi da je bilo ko pozoba i sutra na Vidovdan videće se sve i pobediće Srbija. Živela Srbija! - poručio je predsednik Srbije.

Autor: Jovana Nerić