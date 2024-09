ONI LJUDI NE ZNAJU DA GORNJE NEDELJICE NEMAJU ŠKOLU Brnabić odreagovala na napade lažnog generala i Šolakovih medija

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na Tviteru povodom novih sramnih napada na predsednika Vučića koji su objavljeni na opozicionim medijima.

Brnabić je prokomentarisala ispalu Zdravka Ponoša, koji je rekao da se predsednik kao miš sakrio u kasarnu, umesto da poseti decu tokom svoje posete Podrinju, što je on inače I uradio.

A šta je napisala Brnabić prenosimo u celosti:

- E, moj Ponoše... Toliko je vama stalo do Loznice, Jadra i Rađevine da ne znate da u Gornjim Nedeljicama nema škole, već da deca iz Nedeljica mahom u školu idu u Brezjak. To je ova škola koju je predsednik @avucic jutros posetio i odneo deci uštipke. Ne znate, niti vas zanima, ni da je u toj školi sve manje dece iz Gornjih Nedeljica. Pre 38 godina, 1986., bilo je 78 dece osnovnoškolskog uzrasta iz Gornjih Nedeljica. Ove godine ih je 29. U nepune četiri decenije, skoro tri puta manje dece! Pa da želimo da zatvorimo školu, radili bi sve isto što i bivša vlast - a to je: NIŠTA. Za razliku od njih, mi se borimo da ljudi tamo ostanu, da imaju poslove, da se više dece rađa. Kažete Aleksandru Vučiću da se krije kao miš u kasarni, dok čovek obilazi sela, puteve, školu, domaćinstva i privrednike? Vi kad se pojavite u tom kraju, mora Kokanović sekirom da vas čuva... I još jedna stvar: u poslednja tri dana je samo u jadarskom kraju @avucic pričao sa više ljudi nego vi u čitavoj Srbiji, u poslednje 23 godine koliko zamajavate ovu zemlju. Samo napred, Predsedniče! Protiv ovakve medijske mašinerije kakvu ima Šolak i ovakvih laži koje pričaju svaki dan, za napredak Srbije se može boriti samo direktnim razgovorom sa narodom - napisala je Brnabić.

Autor: Dalibor Stankov