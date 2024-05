BRNABIĆ ODGOVORILA NA SRAMNE NAPADE NA VUČIĆA: Ovaj opasni narativ i dalje niko, ni iz samozvane "elite", ni iz opozicije NE OSUĐUJE!

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić odgovorila je danas na nove napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Bilo je potrebno samo nekoliko dana nakon pokušaja ubistva slovačkog premijera Roberta Fica, u trenutku dok se još uvek ne zna da li će on preživeti, da "elita" u Srbiji nastavi sa narativom koji ohrabruje, opravdava i dovodi do upravo takvih akcija, u ovom slučaju protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovaj opasni narativ i dalje niko - ni iz te samozvane "elite", ni iz opozicije - ne osuđuje. Niko ne poziva da se prestane, da se ljudi uzmu u pamet, da ne šire dalje mržnju. Ovo je narativ koji, u krajnjoj instanci, dovede do toga da neko uzme oružje u ruke da bi se, na jedan ultimativno "demokratski" način, jer drugačije ne mogu, razračunao sa Vučićem koji je, kako oni kažu, i tako već "odavno mrtav u moralnom pogledu", koji je samo ljudska ljuštura, dakle - čovekolik, ali bez ikakvog ljudskog svojstva, uz to kriminalac, šef mafije.

Onaj ko je ovo izgovorio je duboko poremećena ličnost, a oni koji ovo dalje dele i u ovim rečima uživaju su samo puki sledbenici ovih nesrećnih i frustriranih likova. Sve to, međutim, ne umanjuje činjenicu da je ovo otvoren poziv za nekog našeg Juraja Cintulu (umetnika i borca protiv nasilja) da reši "problem" Aleksandra Vučića. Dokle više?", napisala je ona na mreži "X".