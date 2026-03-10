Dečak (5) nestao iz vrtića u Čačku! Oglasila se predškolska ustanova: Evo šta se tačno desilo

Nakon što je petogodišnji dečak samostalno izašao iz vrtića „Boško Buha“ u Čačku oglasili su se i iz Predškolske ustanove „Radost“.

- Odsustvo dečaka primećeno je oko 10 časova, kada je grupa krenula napolje u dvorište. Tada je utvrđeno da dete nije u prostoriji, nakon čega su vaspitači i stručne službe odmah započeli potragu u okolini vrtića i obližnjim ulicama - potvrđeno je za RINU u PU Radost.

Dodaju da je nešto posle 11 časova, majka dečaka obavestila vrtić da je dete sa njom i da je bezbedno stiglo na adresu na kojoj je ranije živelo.

Ubrzo potom majka i dečak su došli u vrtić, gde su razgovarali sa vaspitačima i upravom ustanove. Na sastanak je bio pozvan i otac dečaka, ali je on, prema navodima iz vrtića, odbio razgovor sa upravom ustanove.

Direktorka Predškolske ustanove „Radost“ Vera Jovanović istakla je da je najvažnije da je dete dobro i nepovređeno, naglašavajući da će ustanova učiniti sve da se ovakva situacija više nikada ne ponovi.

- Postupak utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do ovog događaja je u toku. Molimo javnost za razumevanje dok se sve okolnosti detaljno ne utvrde. Ono što mogu da kažem jeste da će Predškolska ustanova ‘Radost’ bez odlaganja preduzeti sve potrebne mere kako bi se sprečilo da se ovako nešto ponovi. Bezbednost i dobrobit naše dece apsolutni su imperativ svih zaposlenih u našoj ustanovi - navela je direktorka.

U upravi vrtića ističu da razumeju zabrinutost roditelja i izražavaju žaljenje zbog situacije koja se dogodila.

- U potpunosti razumemo osećanja roditelja i želimo da istaknemo da nam je izuzetno žao zbog svega što se dogodilo. Ova ustanova godinama brine o velikom broju dece i ulaže maksimalne napore da obezbedi sigurno i podsticajno okruženje za njihov boravak. Ipak, nažalost, ponekad se dogode situacije koje niko nije želeo i koje zahtevaju dodatnu pažnju i odgovornost - navode iz ustanove.

Kako su saopštili, vaspitači koji su bili zaduženi za grupu u kojoj je dečak boravio biće tretirani u skladu sa procedurama i propisima koji važe za ovakve slučajeve.

Autor: S.M.