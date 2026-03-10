'PRI KRAJU JE NAŠA OTT PLATFORMA ZA BiH' Željko Mitrović najavio: Uz postojeću cenu gledaoci dobijaju i Apollon sa više od 20.000 filmova

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović objavio je na svom Instagram nalogu da bi uskoro trebalo da bude završena nova OTT platforma namenjena tržištu Bosne i Hercegovine.

Željko Mitrović je naveo da će korisnici u Bosni i Hercegovini, po istoj ceni pretplate, dobiti dodatni sadržaj bez doplate - pristup platformi Apollon, koja važi za jednu od najvećih filmskih platformi u Evropi sa katalogom od preko 20.000 filmskih naslova.

- Pri kraju je naša OTT platforma za BiH, za istu cenu gledaoci u Bosni će dobiti potpuno besplatno i Apollon, najveću filmsku platformu u Evropi sa više od 20.000 filmskih naslova - istakao je Mitrović u svojoj objavi.

Na prikazu interfejsa koji je podeljen u objavi vide se kanali i servisi unutar sistema, među kojima su Pink BH, Pink Classic, Red TV, Pink Film, kao i različiti tematski kanali i filmske kategorije. Platforma je organizovana kroz sekcije za uživo program, filmski sadržaj i dodatne digitalne servise.

Projekat je pri kraju realizacije, a cilj je da se gledaocima u Bosni i Hercegovini omogući širi izbor televizijskog i filmskog sadržaja kroz jedinstvenu OTT platformu.

Autor: Pink.rs