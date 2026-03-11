Tehnomanija slavi 27 godina uz kampanju 'Slavimo zajedno'

Jedan od vodećih maloprodajnih lanaca tehnike u Srbiji, Tehnomanija, obeležava 27 godina poslovanja rođendanskom kampanjom pod nazivom „Slavimo zajedno“, kojom želi da zahvali svim kupcima na poverenju i podršci tokom skoro tri decenije zajedničkog rasta.

Od svog osnivanja, Tehnomanija je posvećena tome da kupcima ponudi savremena tehnološka rešenja i proizvode koji unapređuju svakodnevni život. Kroz kontinuirano širenje asortimana, razvoj prodajne mreže i unapređenje digitalne kupovine, kompanija je postala jedno od najprepoznatljivijih mesta za kupovinu tehnike u Srbiji. Upravo zato ovogodišnja rođendanska kampanja nosi snažnu poruku zajedništva jer uspeh kompanije ne bi bio moguć bez kupaca koji su godinama deo te priče.

U okviru kampanje „Slavimo zajedno“, kupce očekuju posebne rođendanske pogodnosti i atraktivne ponude na veliki broj proizvoda iz različitih kategorija. Od bele tehnike i malih kućnih aparata do televizora, mobilnih telefona, IT opreme i drugih uređaja za savremeni dom, kampanja donosi priliku da se vrhunski proizvodi nabave po specijalnim rođendanskim cenama.

Kako ističu iz Tehnomanije, cilj kampanje nije samo da ponudi popuste već i da zajedno sa kupcima proslavi godine poverenja, saradnje i zajedničkog razvoja. Rođendan kompanije tako postaje prilika da se još jednom potvrdi posvećenost kupcima i nastavi misija donošenja inovacija i tehnologije dostupne svima.

Rođendanska kampanja „Slavimo zajedno“ dostupna je u svim Tehnomanija prodavnicama širom Srbije, kao i putem online prodavnice na sajtu kompanije.

Više informacija o kampanji i aktuelnim ponudama dostupno je na: www.tehnomanija.rs

Autor: Iva Besarabić