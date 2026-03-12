Šabac slavi 30 godina razvoja turizma i manifestacionog programa

Turistička organizacija grada Šapca obeležila je tri decenije rada, uz podsećanje na najznačajnije manifestacije i doprinos razvoju turizma u gradu. Tokom svečanosti istaknuto je da Šabac već godinama gradi prepoznatljiv identitet kroz bogat manifestacioni program, među kojima posebno mesto imaju Šabački vašar i Čivijada, ali i brojne druge događaje koji se organizuju tokom cele godine.

Direktor Turističke organizacije Šabac Mladen Petrović naglasio je da promocija turističkih potencijala zahteva kontinuiran rad i veliku posvećenost.

– Promocija turizma je zahtevan posao koji traži svakodnevni trud. Naš cilj je da turističke vrednosti grada predstavimo na najbolji mogući način i nastavićemo da radimo na razvoju i popularizaciji manifestacionog turizma – rekao je Petrović.

Gradonačelnik Šabac dr Aleksandar Pajić istakao je da su građani ponosni na veliki broj manifestacija koje se organizuju u gradu.

– Ovaj značajan jubilej prilika je da se podsetimo svih uspeha Turističke organizacije, ali i da planiramo nove događaje koji će u budućnosti biti ponos našeg grada – rekao je Pajić.

Predsednik Skupštine grada Šabac Nemanja Pajić naglasio je da svaki stanovnik grada na svoj način doprinosi promociji Šapca, pozivajući prijatelje i goste da ga posete.

– Turistička organizacija, koja se nalazi u pešačkoj zoni, uvek je otvorena za posetioce. Turisti u suvenirnici mogu pronaći autentične simbole grada i poneti uspomenu na boravak u Šapcu – rekao je Pajić.

Na svečanosti su dodeljene plakete pojedincima i organizacijama koje su doprinele razvoju turizma. Među nagrađenima su organizatori manifestacija kao što su Bazar starih i umetničkih zanata, Dani borovnice u Prnjavoru, Čivijaški karneval, Buba skup, Dani ronjenja i ekologije i Savska regata, kao i mnogi drugi koji svojim programima doprinose turističkoj ponudi grada.