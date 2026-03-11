Nova angio sala u bolnici u Leskovcu vredna 100 miliona dinara! Lončar: Ovakve investicije su od ogromnog značaja

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar prisustvovao je danas u društvu Gorana Cvetanovića, gradonačelnika Leskovca, početku rada nove angio sale u OB Leskovac, za koju je Ministarstvo zdravlja izdvojilo blizu 100 miliona dinara.

Nova angio sala nalazi se u sklopu rekonstruisanog i potpuno novog urgentnog centra ove zdravstvene ustanove. Inače, OB Leskovac se nalazi u drugoj fazi kompletne rekonstrukcije za koju je država izdvojila više od 43 miliona evra, a predviđeno je da svi radovi budu završeni do kraja ove godine.

- Ovo su stvari koje su bile nezamislive do pre desetak godina, a sada postaju realnost za sve građane širom Srbije, pa i za meštane Leskovca i Jablanickog okruga. Država Srbija je pod Aleksandrom Vučićem postala stabilna i ekonomski dovoljna jaka da može na ovaj način da ulaže u zdravstvo, i ne samo zdravstvo, istakao je ministar Lončar, dodajući da ce sada oko 250.000 žitelja ovog kraja, koji gravitiraju ka OB Leskovac imati priliku da se leči u savremenim i modernim uslovima.

Ministar Lončar je posebno podvukao značaj ovakvih investicija ne samo za pacijente, već i za sve zaposlene, jer najzad mogu da rade, razvijaju se i usavršavaju u uslovima kakvi postoje u najrazvijenijim evropskim klinikama.

- Ono na čemu posebno insistiram jeste ljubaznost medicinskog osoblja prema svima koji dolaze u zdravstvene ustanove. Država je tu da ulozi u izgradnju, opremu, školovanje i usavršavanje, ali vi morate da izgradite odnos sa pacijentima koji ce krasiti uzajamno postovanje i ljubaznost, poručio je na kraju ministar Lončar kolegama u OB Leskovac.

Autor: S.M.