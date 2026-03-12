BILA SIMBOL DEVEDESETIH: Ovo je čuvena diskoteka 'Madona' u Požarevcu - Klub koji je otvorio Marko Milošević i obeležio jednu eru (VIDEO+FOTO)

Diskoteka „Madona“ u Požarevcu bila je jedan od najpoznatijih noćnih klubova u Srbiji tokom devedesetih godina. Klub je otvorio Marko Milošević, sin tadašnjeg predsednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević. „Madona“ je počela sa radom sredinom devedesetih, a vrlo brzo je postala simbol tog vremena, kako zbog luksuza i velikog broja gostiju, tako i zbog političkog i društvenog konteksta u kome je nastala.

Klub se nalazio na ulazu u grad i bio je poznat po velikim žurkama, skupim automobilima i glamuroznoj atmosferi koja je privlačila posetioce iz različitih krajeva Srbije i regiona. „Madona“ je važila za ekskluzivno mesto noćnog provoda, gde su se okupljale brojne javne ličnosti, biznismeni, ali i ljudi iz različitih društvenih krugova. U to vreme, diskoteka je bila jedna od najpoznatijih u zemlji i često se pominjala u medijima kao simbol moći i uticaja porodice Milošević u Požarevcu.

Pored diskoteke „Madona“, Marko Milošević je u Požarevcu učestvovao i u drugim poslovnim projektima, među kojima je bio i zabavni park „Bambilend“, izgrađen krajem devedesetih godina. Taj kompleks, zajedno sa diskotekom, predstavljao je svojevrsno mesto okupljanja i zabave u gradu, ali je istovremeno bio i predmet brojnih kontroverzi i spekulacija u javnosti.

Nakon političkih promena u Srbiji 5. oktobra 2000. godine i pada vlasti Slobodana Miloševića, Marko Milošević je napustio zemlju, a poslovni projekti povezani sa njegovim imenom postepeno su prestali da rade ili su promenili vlasnike. Ipak, diskoteka „Madona“ ostala je upamćena kao jedno od najprepoznatljivijih mesta noćnog života u Požarevcu tokom devedesetih godina i kao simbol jednog specifičnog perioda u savremenoj istoriji Srbije.

Autor: D.Bošković