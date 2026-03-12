RODITELJI, OPREZ! Vaše dete ne sme na električni trotinet ako nema OVOLIKO godina: Evo i koja greška može imati JEZIVE POSLEDICE

Uskoro stiže proleće, a lepo vreme već je mnoge izmamilo na ulicu i sve češće se viđaju električni trotineti u saobraćaju. Voze ih i deca, pa se postavlja pitanje koje greške prave pri vožnji i kome je dozvoljeno korišćenje električnih trotineta.

Najčešća greška koju prave vozači lakih električnih vozila jeste nekorišćenje zaštitne opreme poput kacige. Agencija za bezbednost saobraćaja zato je apelovala i na roditelje i na škole da edukuju decu upravo o električnim trotinetima i upravljanju njima.

Da električni trotineti mogu da budu jako opasni kada se njima ne upravlja na pravilan i na bezbedan način, pogotovo kada ih voze deca, kaže za Euronews Srbija Miloš Milekić iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Deca mlađa od 14 godina uopšte ne smeju da koriste električne trotinete

On je naveo da po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, deca mlađa od 14 godina uopšte ne smeju upravljati električnim trotinetima, dok za one koji su stariji od 14 godina, oni po zakonu smeju, ali moraju poštovati niz propisa i pravila.

"Što se tiče bezbednosnih pravila, oni moraju uvek nositi zaštitnu kacigu kada učestvuju u saobraćaju. Takođe, moraju se kretati biciklističkim ili stazama, odnosno trakama ili pešačko-biciklističkim stazama. Ukoliko ne postoji nijedan od ovih vidova infrastrukture, oni se mogu kretati na kolovozu, ali osobe starosti između 14 i 18 godina one smeju da se kreću samo kolovozima, odnosno ulicama gde je ograničenje do 30 kilometara na sat", rekao je on.

Milekić kaže da se stariji od 18 godina mogu kretati ulicama na kojima je ograničenje brzine do 50 kilometara na sat.



On je napomenu da u uslovima lošije vidljivosti, pogotovo noćnim uslovima, mlađi moraju nositi i fluorescentni prsluk kako bi bili uočljiviji za sve ostale učesnike saobraćaja.

Sve više električnih vozila na ulicama

Na ulicama je veliki broj lakih električnih vozila pogotovo jer je vreme lepo.

"Svedoci smo da je veliki broj lakih električnih vozila, pogotovo kada pričamo o trotinetima, prisutan u saobraćaju. Ta brojka se iz godinu u godinu sve više i više povećava", rekao je Milekić.

On je zato istakao važnost apela Agencije kako bi se sačuvali živote i vozača električnih trotineta i ostalih učesnika u saobraćaju.

"Od ponašanja svih vozača, pogotovo ukoliko sada pričamo o vozačima električnih trotineta, zavisi bezbednost kako njih samih, tako i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju u slučaju nastanka same saobraćaje nezgode", navodi Milekić.

Važna je edukacija

Agencija je apelovala i na roditelje i na škole da se više uključuju u edukaciju kada je reč o upravljanju električnim trotinetima.

"Kada je u pitanju bezbednost dece, evo ukoliko pričamo o konkretnoj temi vozača električnih trotineta, ključna stvar su pre svega roditelji. Deca tom momentu moraju biti svesna da su oni učesnici u saobraćaju i da spadaju u ugrožene grupe učesnika u saobraćaju i da jednostavno moraju biti svesni do kakvih posledica može dovesti njihovo neodgovorno ponašanje. Zatim edukacija u školama, edukacija školskih policajaca, nastavnika, profesora, pa i na samom kraju da kažemo i u čitavom tom lancu i edukacija od strane stručnih lica i institucija", rekao je Milekić.

Autor: D.Bošković