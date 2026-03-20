Važan apel zaroditelje u Srbiji: Tiče se električnih TROTINETA

Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je na roditelje, škole i sve učesnike u obrazovnom sistemu da posvete posebnu pažnju bezbednosti dece prilikom korišćenja lakih električnih vozila, poznatih kao električni trotineti.

Električni trotineti su u poslednjih nekoliko godina postali sve prisutniji u saobraćaju, a sve češće ih koriste i deca školskog uzrasta, navodi se u saopštenju Agencije.

Iako predstavljaju praktično prevozno sredstvo, njihova upotreba nosi određene rizike, naročito ako se ne poštuju saobraćajni propisi i pravila bezbednog ponašanja.


Agencija podseća da Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje pravila za učešće lakih električnih vozila u saobraćaju: lakim električnim vozilom na javnim putevima ne sme da upravlja lice mlađe od 14 godina; obavezna je upotreba zaštitne biciklističke kacige; vozači su dužni da se kreću biciklističkim stazama, biciklističkim trakama ili pešačko-biciklističkim stazama gde postoje.

Nije dozvoljeno, takođe, prevoziti drugo lice na električnom trotinetu.

Propisima su utvrđena i druga pravila i ograničenja koja se odnose na učešće lakih električnih vozila u saobraćaju, a koja su detaljno navedena i objašnjena u preglednom izveštaju koji je pripremila Agencija za bezbednost saobraćaja.

Agencija dodaje da podaci ukazuju da se deo saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju laka električna vozila odnosi upravo na mlađe učesnike u saobraćaju, što dodatno ističe značaj edukacije i nadzora od strane odraslih.

Apeluje na roditelje da razgovaraju sa svojom decom o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, da vode računa o uzrastu deteta i da obezbede upotrebu zaštitne opreme, pre svega biciklističke kacige.

Istovremeno, škole se pozivaju da, u okviru svojih aktivnosti usmerenih na bezbednost učenika, skrenu pažnju učenicima i roditeljima na pravila bezbedne upotrebe električnih trotineta i na značaj poštovanja saobraćajnih propisa.

U cilju informisanja javnosti, Agencija je pripremila pregledni izveštaj „Laka električna vozila“, koji sadrži osnovne informacije o propisima, ograničenjima i preporukama za njihovo bezbedno korišćenje.

Bezbednost dece u saobraćaju je zajednička odgovornost porodice, škole i društva u celini. Samo zajedničkim delovanjem možemo doprineti tome da deca budu bezbednija u saobraćaju – zaključila je Agencija.

POVEZANE VESTI

Društvo

Počela registracija električnih trotineta! Evo koliko će vas koštati nalepnica

Društvo

VAŽNA INFORMACIJA ZA VLASNIKE ELEKTRIČNIH TROTINETA: Od ovog datuma samo sa nalepnicom mogu u saobraćaj

Hronika

SVAKI OSMI DAN SMRT NA DVA TOČKA! Crna statistika na srpskim putevima, jezivi apel Agencije za bezbednost saobraćaja!

Društvo

ČAK 600 VOZAČA ELEKTRIČNIH TROTINETA KAŽENJENO OD PROMENE ZAKONA! Ovo se najmanje poštuje

Društvo

Važno upozorenje za sve vozače u Srbiji!

Politika

Vujović: U ovoj godini već rezervisana sredstva za podršku kupovini 175 električnih vozila