Važan apel zaroditelje u Srbiji: Tiče se električnih TROTINETA

Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je na roditelje, škole i sve učesnike u obrazovnom sistemu da posvete posebnu pažnju bezbednosti dece prilikom korišćenja lakih električnih vozila, poznatih kao električni trotineti.

Električni trotineti su u poslednjih nekoliko godina postali sve prisutniji u saobraćaju, a sve češće ih koriste i deca školskog uzrasta, navodi se u saopštenju Agencije.

Iako predstavljaju praktično prevozno sredstvo, njihova upotreba nosi određene rizike, naročito ako se ne poštuju saobraćajni propisi i pravila bezbednog ponašanja.



Agencija podseća da Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje pravila za učešće lakih električnih vozila u saobraćaju: lakim električnim vozilom na javnim putevima ne sme da upravlja lice mlađe od 14 godina; obavezna je upotreba zaštitne biciklističke kacige; vozači su dužni da se kreću biciklističkim stazama, biciklističkim trakama ili pešačko-biciklističkim stazama gde postoje.

Nije dozvoljeno, takođe, prevoziti drugo lice na električnom trotinetu.

Propisima su utvrđena i druga pravila i ograničenja koja se odnose na učešće lakih električnih vozila u saobraćaju, a koja su detaljno navedena i objašnjena u preglednom izveštaju koji je pripremila Agencija za bezbednost saobraćaja.

Agencija dodaje da podaci ukazuju da se deo saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju laka električna vozila odnosi upravo na mlađe učesnike u saobraćaju, što dodatno ističe značaj edukacije i nadzora od strane odraslih.

Apeluje na roditelje da razgovaraju sa svojom decom o pravilima bezbednog učešća u saobraćaju, da vode računa o uzrastu deteta i da obezbede upotrebu zaštitne opreme, pre svega biciklističke kacige.

Istovremeno, škole se pozivaju da, u okviru svojih aktivnosti usmerenih na bezbednost učenika, skrenu pažnju učenicima i roditeljima na pravila bezbedne upotrebe električnih trotineta i na značaj poštovanja saobraćajnih propisa.

U cilju informisanja javnosti, Agencija je pripremila pregledni izveštaj „Laka električna vozila“, koji sadrži osnovne informacije o propisima, ograničenjima i preporukama za njihovo bezbedno korišćenje.

Bezbednost dece u saobraćaju je zajednička odgovornost porodice, škole i društva u celini. Samo zajedničkim delovanjem možemo doprineti tome da deca budu bezbednija u saobraćaju – zaključila je Agencija.

Autor: S.M.