VOZAČI, PAŽNJA! Potpuna obustava saobraćaja na 24 sata na ovom putnom pravcu u Srbiji

Zbog radova na asfaltiranju kolovoza na deonici puta Požega-Ivanjica, u nedelju, 15. marta, biće uvedena potpuna obustava saobraćaja na delu puta Arilje-Prilike.

- Saobraćaj će biti zaustavljen od 8 časova ujutru do ponedeljka, 16. marta, u 6 časova, na potezu u mestu Stupčevići, između škole u Latvici i firme "Miteks“. Tokom trajanja radova, vozila će biti preusmeravana na alternativni putni pravac Arilje-Guča-Kotraža-Ivanjica-Prilike - potvrđeno je za RINU u "Putevima Srbije".

Deonica na kojoj se izvode radovi je između škole u Latvici i firme u dužini od 800 metara.

Preusmeravanje saobraćaja će se vršiti na alternativni putni pravac Arilje-Guča-Kotraža-Ivanjica-Prilike za oba smera kretanja.

Svi radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima za vođenje saobraćaja.

Autor: D.Bošković