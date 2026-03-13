Srbina uhvatio radar, a onda još jedan prekršaj: Ostao bez probne dozvole, a imao 3 meseca do prave

Kazneni poeni se prenose na narednu dozvolu, osim ako nisu izbrisani, a rok brisanja je 24 meseca plus vreme zabrane upravljanja

"Imam kaznu u 23:04 i drugu za radar zbog vožnje od 79km/h u naseljenom mestu. Ukupno 10 bodova od dozvoljenih 9. Sad moram da idem na seminar kako bih vratio dozvolu. Meni je probna dozvola uzeta tri meseca pred istek, odnosno pre dobijanja prave! Zanima me da li se dobija probna na tri meseca ili na 24?", upitao je jedan Srbin.

Kako je kao vozač početnik napravio dva saobraćajna prekršaja zbog kojih je dobio čak devet kaznenih poena, jedan zbog vožnje nakon 23 časova, odnosno nedozvoljenog vremena, a drugi zbog prekoračenja brzine u naseljenom mestu gde je dozvoljena brzina 50 km/h, Zakon o bezbednosti saobraćaja nalaže da se u tom slučaju oduzima probna vozačka dozvola.

"Da li ću dobiti nazad svoju probnu ili ide sve od početka?"

Ono što muči ovog Srbina jeste da li će nakon odslušanog i položenog obaveznog seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kako se zvanično zove, a koji je obavezan nakon oduzimanja dozvole, dobiti nazad svoju probnu vozačku dozvolu.

- Zakonski probna vozačka dozvola, kada se sve sabere i oduzme, ne može da traje duže od zakonski propisnog roka od dve godine. Moje mišljenje je da se ona treba vratiti na onaj period koji je bio preostao pre momenta od oduzimanja vozačke dozvole - objašnjava advokat za saobraćaj Vladimir Miljević.

U slučaju ovog Srbina to je rok od tri meseca koliko mu je preostalo do isteka probne vozačke dozvole.

Kazneni poeni se prenosi na novu dozvolu

Takođe, ako je vozač sa probnom dozvolom dobio kaznene poene, oni će se preneti na normalnu dozvolu ukoliko se nisu za to vreme izbrisali.

- Da, prenose se kazneni poeni sa rokom brisanja od 24 meseca plus broj meseci koliko je bila izrečena zabrana upravljanja vozilom - ističe advokat.

Bitno je napomenuti da se u ovih 24 meseci ne računa period dok je vozač u zatvoru ili je pod zabranom upravljanja motornim vozilom.

Kazneni poeni nakon oduzimanja vozačke se smanjuju

Kako ističe advokat za saobraćaj, kazneni poeni se smanjuju nakon oduzimanja vozačke dozvole i vraćanje iste.

- Stari kazneni poeni se brišu ali najveći zbir dozvoljenih poena iznosi 18 i smanjuje za tri i tako sve dok se ne dođe do 9 kaznenih poena, koliko iznosi limit - objašnjava Miljević.

Drugim rečima, posle svakog oduzimanja vozačke dozvole zbog poena, granica se smanjuje za 3 i tako sve do 9, što je minimum za oduzimanje dozvole.

Sledi pohađanje i polaganje stručnog seminara

Ono što svakog vozača čeka nakon oduzimanja vozačke dozvole, bilo probne ili prave, jeste pohađanje i polaganje stručnog seminara koji sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS).

Prijava nije automatska nakon što se podmire sve sankcije (novčane kazne i zabrane upravljanja) već se vrši samoinicijativno, onda kada osoba kojoj je oduzeta vozačka dozvola to želi.

Taj seminar, praktično ponovno polaganje za vozačku dozvolu, traje 14 radnih dana, odnosno 40 nastavnih časova.

Ispit se sastoji od 20 pitanja sa četiri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan od ponuđenih odgovora u potpunosti tačan, a tek nakon dobijanja potvrde o završenom seminaru, polaznik stiče uslov za izlazak na ispit.

Kada sve može da se oduzme dozvola

Profesorka Seminara unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja i instruktorka vožnje, Aleksandra Konc Jablan, kaže da se prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja oduzimanje vozačke dozvole se podrazumeva za sledeće četiri situacije:

Ostali slučajevi podrazumevaju da je vozač osuđen pravosnažnom presudom za krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja koje za posledicu ima smrtni ishod, teške telesne povrede, teške povrede, odnosno imovinsku štetu", navodi Konc Jablan za "Blic".

U pitanju su:

Ukoliko je vozač pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima smrt lica.

Ukoliko je više od jednom u roku od pet godina pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima teške telesne povrede drugog lica.

Ukoliko je više od jednom u roku od tri godine pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje za posledicu ima telesne povrede drugog lica ili imovinsku štetu.

