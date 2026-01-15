VOZAČ 'ZALUTAO' PA NAPRAVIO OZBILJAN PREKŠRAJ I TO NA AUTO-PUTU! Vožnja u suprotnom smeru snimljena kod Kruševca, prete mu DRAKONSKE kazne! (VIDEO)

AKTUELNO

Za ovakav prekršaj predviđene su visoke novčane kazne, zatvor, zabrana vožnje i kazneni poeni

U tragedijama koje se svakodnevno dešavaju na putevima Srbije, uporno se vozačima savetuje bezbedna i prilagođena vožnja, baš iz razloga kako bismo sačuvali i sebe i druge!

Ipak, svedoci smo da se češće dešavaju situacije koje su nedopustive i koje se mogu završiti tragično.

Tako je jedan vozač snimljen kako vozi u suprotnom smeru na auto-putu kod Kruševca, kako se vidi na snimku podeljenom na Instagram stranici "televizijaplus".

Trenutno nije poznato kako je došlo do ovog prekršaja, ali se apeluje da se poštuju saobraćajni propisi!

Ozbiljne kazne!

Vožnja u suprotnom smeru na auto-putu ili motoputu često se kategoriše kao nasilnička vožnja.

Za ovaj prekršaj predviđene su najstrože sankcije:

Zatvorska kazna od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati.

Novčana kazna u rasponu od 120.000 do 140.000 dinara.

Takođe se dobija i 15 kaznenih poena, a tu je i zabrana upravljanja vozilom od najmanje devet meseci.

Kada govorimo o vožnji jednosmernim ulivama, u pripremi je pooštravanje kaznene politike. Ukoliko se usvoji novi zakon, kazne za vožnju u suprotnom smeru biće značajno su pooštrene novim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja.

Kazne za ovaj prekršaj zavise od kategorije puta i stepena opasnosti: Opšta kazna za vožnju u suprotnom smeru — novčane kazne su drastično povećane i u 2026. godini mogu iznositi i do 50.000 dinara za prekršaje koji su ranije tretirani kao lakši.

Autor: D.Bošković

