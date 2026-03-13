Radovi na gradnji Severne obilaznice oko Kragujevca napreduju iznad očekivanja

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić obišao je danas radove na Severnoj obilaznici oko Kragujevca i istakao da izgradnja, tog infrastrukturnog projekta koji će rasteretiti gradski saobraćaj, ali i omogućiti privredni razvoj grada, napreduje iznad svih očekivanja.

"Značaj ovog projekta za Kragujevac je izuzetan, kako po obimu investicije, tako i po uticaju koji će imati na budući razvoj grada. Severna obilaznica ne samo da će značajno rasteretiti saobraćaj u samom gradu, već će i strateški proširiti prostor za njegov dalji razvoj", rekao je Dašić.

Ova brza saobraćajnica, projektovana za brzine do 100 kilometara na čas, strateški omogućava širenje grada u oba pravca, otvarajući velike potencijale za razvoj novih privrednih zona i stambenih naselja, navodi se na sajtu grada.

Dašić je istakao da, osim ekonomskog zamaha, ključni benefit projekta je izmeštanje teškog teretnog saobraćaja iz samog jezgra Kragujevca.

"Time će se drastično smanjiti gužve i uzurpacija gradskih ulica, ali i direktno uticati na smanjenje emisije ugljen-dioksida, a građanima omogućiti da, u pravom smislu te reči, lakše dišu", naveo je Dašić.

Dodao je da trenutna situacija na terenu pokazuje da se radovi odvijaju odlično, čak i pre utvrđenih rokova.

"Prva deonica od Jovanovca do Petrovca praktično je pri kraju, a radovi su završeni u više od 90 procenata. Na ovom potezu preostalo je još finalno asfaltiranje, postavljanje horizontalne signalizacije i zvučnih barijera, pa se očekuje da ova deonica bude puštena u rad do Nove godine", naveo je Dašić.

Čitav projekat, dužine 22 kilometra, obuhvata tri faze izgradnje sa pet petlji i čak 24 objekta, među kojima su brojni mostovi, nadvožnjaci i podvožnjaci.

Dok se prva faza privodi kraju, radovi u okviru druge i treće faze su intenzivirani, naročito na izgradnji stubova i ležišnih greda mostova, navodi se u saopštenju grada.

Građevinska sezona se maksimalno koristi, pa je tako na ukupno 11 mostova već završeno postavljanje šipova, a plan je da se do kraja godine potpuno završi sedam od planiranih 13 mostova u okviru druge i treće faze.

Posebno je važan predstojeći korak povezivanja petlje Petrovac sa petljom Gornji Milanovac, čime će konture ove moderne saobraćajnice postati još jasnije.

Istovremeno, na trećoj fazi se izvode obimni zemljani radovi koji teku u skladu sa vremenskim uslovima.

Izgradnjom Severne obilaznice Kragujevac će dobiti modernu saobraćajnicu koja će značajno unaprediti protok saobraćaja, poboljšati povezanost sa regionalnim i državnim putnim pravcima i stvoriti nove razvojne mogućnosti za industrijsku zonu u Cvetojevcu, grad i čitav region Šumadije, saopštila je gradska uprava.

Autor: S.M.