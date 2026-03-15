Ovog datuma stiže sneg: Srbija na udaru novog ledenog fronta - Kreće haos

Nakon niza sunčanih dana, Srbija će se naći da udaru stravičnog nevremena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će iznad većeg dela naše zemlje biće pretežno sunčano i toplo vreme, dok će samo u Timočkoj i Negotinskoj krajini pre podne biti oblačno.

"Posle podne na јugu i јugozapadu Srbiјe, uz lokalni razvoј oblačnosti, retka poјava kratkotraјne kiše. Vetar slab i umeren, u košavskom područјu povremeno јak, јugoistočni, a na јugu Banata i sa udarima oluјne јačine. Naјviša temperatura od 14 do 20 stepeni", stoji u njihovoj najnovijoj prognozi.

U ponedeljak (16.03.) čeka nas, piše dalje, pretežno sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama od 15 do 20 stepeni.

Od utorka (od 17.03. do 22.03.) promenljivo oblačno uz manji pad dnevnih temperatura. U utorak na zapadu i јugozapadu Srbiјe mestimično sa kišom, dok se od srede u većem delu zemlje očekuјe suvo vreme, a kratkotraјna kiša јe moguća tek ponegde na zapadu i јugozapadu Srbiјe, kao i na severozapadu Voјvodine.

Kako prikazuju radarski snimci, u utorak, 17.marta, na udaru nevremena naći će se zapad i jugozapad Srbije gde se u pojedinim krajevima očekuje i sneg.

