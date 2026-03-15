Uskoro počinje SNEG: Evo koji delovi Srbije će se zabeleti i kakva je prognoza za naredne dane

Nakon nekoliko dana stabilnog i toplog vremena, Srbija će se uskoro suočiti sa naglom promenom vremenskih prilika, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema najnovijoj prognozi, već početkom nedelje očekuje se naoblačenje, pad temperature i padavine, a u pojedinim delovima zemlje moguć je čak isneg.

Danas će iznad većeg dela Srbije preovladavati pretežno sunčano i toplo vreme, dok će u Timočkoj i Negotinskoj krajini tokom prepodneva biti nešto više oblaka. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na jugu i jugozapadu zemlje moguća je retka i kratkotrajna kiša.

Vetar će biti slab do umeren, ali će u košavskom području povremeno jačati, dok se na jugu Banata očekuju i udarni naleti olujne jačine. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 14 do 20 stepeni, što je iznad proseka za ovo doba godine.

Promena vremena već od utorka

Prema prognozi meteorologa, u ponedeljak (16. mart) zadržaće se stabilno vreme. Očekuje se pretežno sunčano nebo, uz maksimalne temperature između 15 i 20 stepeni.

Međutim, od utorka (17. marta) dolazi do promene. U periodu do 22. marta očekuje se promenljivo oblačno vreme uz blagi pad dnevnih temperatura.

Već u utorak na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično se očekuje kiša, dok bi od srede u većem delu zemlje vreme moglo biti suvo. Ipak, kratkotrajne padavine i dalje su moguće ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine.

U pojedinim krajevima moguć i sneg

Radarski snimci pokazuju da bi zapad i jugozapad Srbije u utorak mogli biti na udaru jačeg pogoršanja vremena. U pojedinim planinskim i višim predelima moguća je i pojava snega, što predstavlja nagli preokret nakon toplog perioda koji je obeležio prethodne dane.

Meteorolozi savetuju građanima da prate najnovija upozorenja i prognoze, jer bi vremenski uslovi u pojedinim delovima zemlje mogli brzo da se promene.

Autor: S.M.