Noćima gledala, prala i čuvala dementnog muža: Kada sam otvorila testament mislila sam da će mi srce pući

Neke tajne otkrijemo tek nakon smrti bliske osobe i često mogu biti mnogo teže nego što bismo očekivali. Nije uvek problem sama tajna, već činjenica da nam neko koga smo voleli i kome smo verovali nikada nije rekao istinu.



Kada se takva otkrića pojave nakon godina zajedničkog života, mnogi ljudi počnu da preispituju sve – brak, poverenje i uspomene koje su do tada smatrali sigurnim.

Upravo takvu situaciju doživela je jedna žena koja je nakon smrti supruga otkrila niz stvari koje joj je godinama skrivao. Zbunjena i povređena, odlučila je da potraži savet od poznate savetnice za životne probleme, Abigejl Van Buren.

Godine brige o bolesnom suprugu

U svom pismu, žena je objasnila kroz šta je prolazila poslednjih godina braka,

"Moj suprug je bio teško bolestan punih šest godina. Patio je od demencije koja se vremenom sve više pogoršavala. Zbog bolesti je veoma rano prestao da radi, pa se naš život potpuno promenio."

Kako kaže, tokom svih tih godina posvetila se brizi o njemu, prenosi portal "Moje vrijeme".

"Negovala sam ga svakog dana dok mu se stanje postepeno pogoršavalo, sve do njegove smrti."



Uprkos teškom periodu, verovala je da je njihov odnos iskren i da zajedno prolaze kroz najteže trenutke.

Istine koje su izašle na videlo

Nakon njegove smrti počela je da otkriva stvari koje je godinama skrivao.

"Tek kada je umro, shvatila sam da mi je mnogo toga prećutao. Nije bio potpuno iskren o svom zdravstvenom stanju. Pretpostavljam da je to radio iz stida ili da bi nas zaštitio od brige."

To otkriće ju je posebno pogodilo: "Bila sam šokirana kada sam shvatila da sve vreme nisam znala pravu istinu o njegovoj bolesti."

Međutim, to nije bilo jedino iznenađenje. Ubrzo je saznala i za neke porodične tajne koje je njen suprug skrivao, a koje su ga, kako veruje, verovatno opterećivale i činile da se oseća posramljeno. Najveći šok usledio je kada je otkrila da je iza njenih leđa promenio testament.

"Promenio je testament, a da mi nikada ništa nije rekao. To me je potpuno slomilo."

Zbog svega toga počela je da preispituje njihov brak.

"Ove tajne i izdaje navode me da pomislim da nije razmišljao o tome kako će sve to uticati na mene nakon njegove smrti."

Osećaj izdaje i dilema

Iako pokušava racionalno da sagleda situaciju, priznaje da joj je veoma teško.

"Znam da njegove odluke ne određuju moju vrednost i da su verovatno bile posledica straha, stida i bolesti. Ipak, osećam se izdano."

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da ne želi da naruši uspomenu na oca pred njihovom odraslom decom.



"Ne mogu ovo da podelim ni sa kim jer želim da naša deca zadrže ljubav i poštovanje prema svom ocu."

Takođe ne želi ni da objašnjava celu situaciju ljudima iz okoline.

"Sve mi deluje veoma nepravedno i bojim se da možda više nikada neću moći potpuno da verujem ljudima."

Zbog toga je odlučila da potraži savet stručnjaka.

Savet stručnjaka: vreme je da se tajne zatvore

Na njeno pismo odgovorila je savetnica Abigejl Van Buren, poznata po dugogodišnjoj kolumni "Dear Abby".

Najpre je izrazila saučešće zbog gubitka supruga.

"Iz onoga što ste napisali, čini se da su problemi u vašem braku delom bili povezani sa porodičnim tajnama, ali i sa bolešću vašeg supruga koja se vremenom pogoršavala."

Zatim joj je dala jasan savet.

"Sada je vreme da stavite tačku na te tajne."

Prema njenom mišljenju, razgovor sa decom mogao bi da pomogne.

"Ako im kažete istinu, to ne mora da umanji njihovo poštovanje prema ocu."

Takođe smatra da je važno da žena pronađe način da se oslobodi tereta koji nosi: "Najvažnije je da se oslobodite osećaja da živite u zatvoru laži. Razgovor sa psihologom mogao bi vam pomoći da bolje razumete svoja osećanja i pronađete mir."

Autor: D.Bošković