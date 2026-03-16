Akademik prof. dr Marko Bumbaširević - Hirurg koji pomera granice mogućeg

Profesor emeritus ortopedske hirurgije i traumatologije Univerzitet u Beogradu

Uvod

Akademik prof. dr Marko Bumbaširević najistaknutiji ortopedski hirurg, hirurg šake i mikrohirurga poteklih iz Srbije, profesor emeritus Univerziteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, međunarodno priznat po pionirskim dostignućima u rekonstruktivnoj mikrohirurgiji i izvođenju najsloženijih hirurških rekonstrukcija.

Kao istraživač učestvovao je u razvoju i prvoj kliničkoj primeni bioničke proteze noge koja omogućava osećaj dodira, čiji su rezultati objavljeni u prestižnim časopisima Nature Medicine i Science Translational Medicine. Prema citiranosti svojih radova najcitiraniji je ortopedski hirurg iz Srbije, a nalazio se i na Stanfordovoj listi najuticajnijih naučnika sveta (“World’s Top 2% Scientists”).

Opšta biografija

Akademik prof. dr Marko Bumbaširević je srpski ortopedski hirurg, traumatolog i mikrohirurg, profesor emeritus Univerziteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Međunarodno je priznat kao najistaknutiji stručnjak iz Srbije u oblastima ortopedije, hirurgije šake i rekonstruktivne mikrohirurgije, a njegovo ime poznato je u brojnim evropskim i svetskim stručnim udruženjima.

Svoju profesionalnu karijeru ostvario je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i u Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, gde je obavljao dužnosti šefa Katedre za ortopedsku hirurgiju i direktora Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Za izuzetne rezultate u naučnom, pedagoškom i kliničkom radu izabran je za profesora emeritusa Univerziteta u Beogradu.

Kao stipendista Vlade Francuske usavršavao se godinu dana u oblasti hirurgije šake i mikrohirurgije na čuvenom francuskom Institutu za hirurgiju šake – Institut de la Main u Parizu, pod mentorstvom profesora Alaina Gilberta, jednog od najpoznatijih svetskih stručnjaka u ovoj oblasti.

Tokom svoje karijere stručno se usavršavao i na univerzitetima Harvard i Columbia u Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru međunarodnih akademskih i istraživačkih programa.

U stručnoj i široj javnosti često je prepoznat kao „doktor za nemoguće misije“ i kao „umetnik mikrohirurgije“, zbog izuzetne sposobnosti rešavanja najsloženijih rekonstruktivnih hirurških zahvata.

Klinički i hirurški rad

Tokom svoje dugogodišnje hirurške karijere izveo je neke od najkompleksnijih operativnih zahvata u regionu u oblastima ortopedije, hirurgije šake i mikrohirurgije, kao i u multidisciplinarnim operacijama koje su zahtevale vrhunsku mikrohiruršku ekspertizu.

U oblasti rekonstruktivne mikrohirurgije izveo je više pionirskih zahvata: mikrohiruršku transplantaciju tankog creva na mesto jednjaka (sa timom akademika Predraga Peška), prvu urološku mikrohiruršku transplantaciju u Srbiji (sa timom akademika Save Perovića), mikrohiruršku transplantaciju fibule za rekonstrukciju mandibule i mikrohiruršku transplantaciju trbušne maramice (omentum majus) za rekonstrukciju skalpa lobanje.

Izveo je i veliki broj mikrohirurških transplantacija prstiju sa stopala na šaku kod dece i odraslih, kao i brojne druge kompleksne rekonstruktivne mikrohirurške operacije.

Posebno je poznat kao ekspert u rekonstrukciji perifernih nerava, uključujući zapuštene i prethodno nelečene povrede nerava, hirurškom lečenju pseudoartroze skafoidne kosti i lečenju Volkmanove ishemične kontrakture.

Takođe se bavi minimalno invazivnom estetskom hirurgijom šake i stopala.

Tokom svoje karijere operisao je veliki broj vrhunskih sportista i javnih ličnosti, među kojima su Dragan Džajić, Nenad Bjeković, Dušan Petković, Igor Rakočević, Jovan Koprivica, Mlađan Silobad, Frederik Haus, Sead Šehović, Aleksandar Rašić, Nemanja Gordić, Škuni Pena, Nenad Borovčanin, Dejan Kekić i Dalibor Bagarić, kao i mnogi drugi.

Naučni rad

Akademik Bumbaširević autor je velikog broja naučnih radova objavljenih u međunarodnim medicinskim časopisima, među kojima su Nature Medicine, Science Translational Medicine i Nature Communications.

Sa grupom međunarodnih saradnika učestvovao je u razvoju i prvoj kliničkoj primeni bioničke proteze noge koja omogućava osećaj dodira, što predstavlja značajan naučni i tehnološki iskorak u oblasti neuroprotetike i rehabilitacione medicine. Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u prestižnim međunarodnim časopisima Nature Medicine i Science Translational Medicine, u kojima se objavljuje manje od 0,1% svih naučnih radova u svetu.

Prema citiranosti svojih radova najcitiraniji je ortopedski hirurg iz Srbije. Takođe se nalazio na Stanfordovoj listi najuticajnijih naučnika sveta (“World’s Top 2% Scientists”).

Međunarodna akademska predavanja

Kao međunarodno priznati stručnjak redovno je pozivan da drži plenarna, predsednička i keynote predavanja na velikim međunarodnim kongresima i naučnim skupovima širom sveta, uključujući kongrese održane u Japanu, Kini, Indiji, Kanadi, kao i u mnogim drugim zemljama.

Profesionalne funkcije i međunarodna aktivnost



Osnivač je i predsednik Srpskog udruženja za ortopedsku traumatologiju (SOTA), Srpskog udruženja za hirurgiju šake (SSSH) i Srpskog udruženja za mikrohirurgiju (SSM).

Na međunarodnom planu obavljao je brojne značajne funkcije: bio je nacionalni delegat Srbije u EFORT-u, nacionalni delegat Srbije u SICOT-u, nacionalni delegat Srbije u FESSH-u, predsednik Evropske federacije društava za mikrohirurgiju (EFSM), predsednik EFSM kongresa u Beogradu 2018. godine i predsednik SICOT svetskog kongresa održanog u Beogradu 2024. godine.

Sportska medicina

Pored akademskog i medicinskog rada aktivno je učestvovao i u razvoju sportske medicine. Bio je predsednik zdravstvene komisije Svetske kik-boks federacije (WAKO), prvi potpredsednik Bokserskog saveza Srbije i jedan od osnivača Kik-boks saveza Srbije, u kome je od osnivanja bio predsednik zdravstvene komisije.

Nagrade i priznanja

Za svoj rad dobio je brojna domaća i međunarodna priznanja, među kojima se izdvajaju: Svetosavska nagrada Republike Srbije, Giant of Hand Surgery Award – FESSH, Godišnja nagrada za nauku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nagrada „Kapetan Miša Anastasijević“, Nagrada Udruženja hirurga šake Indije i Nagrada „Vitez medicine – Vidovdan“.

Državna odlikovanja

Nosilac je više značajnih odlikovanja: Zlatne medalje za zasluge u medicini Republike Srbije, Medalje čovekoljublja Savezne Republike Jugoslavije, Ordena „Krst milosrđa“ Republike Srpske i Kraljevskog odlikovanja Velikog krsta.

Javne i diplomatske funkcije

Akademik Bumbaširević obavlja i dužnost počasnog konzula Južnoafričke Republike u Republici Srbiji.

Zaključak

Svojim dugogodišnjim kliničkim, naučnim i pedagoškim radom akademik prof. dr Marko Bumbaširević dao je izuzetan doprinos razvoju savremene ortopedije, hirurgije šake i rekonstruktivne mikrohirurgije u Srbiji i regionu. Kao jedan od pionira mikrohirurgije u Srbiji uveo je brojne savremene hirurške procedure i izveo niz složenih rekonstruktivnih operacija koje su značajno unapredile mogućnosti lečenja najtežih povreda i deformiteta. Njegov rad ostavio je dubok trag u kliničkoj praksi, nauci i obrazovanju lekara, a generacije hirurga koje su se školovale pod njegovim mentorstvom nastavile su razvoj ovih oblasti medicine u zemlji i inostranstvu.

