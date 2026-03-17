DANAS SLAVIMO SVETOG GERASIMA: Jednim potezom pripitomio je lava, a prema narodnom verovanju, OVO treba da uradite za sreću i napredak!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik posvećen Prepodobnom Gerasimu Jordanskom.

Ovaj svetitelj, poznat po svom strogom podvižništvu, ostao je upamćen u hrišćanskoj istoriji po neverovatnom čudu i prijateljstvu sa jednom od najopasnijih zveri.

Čudo na Jordanu: Kako je zver postala verni pratilac

Najpoznatija priča iz života svetog Gerasima vezana je za njegov susret sa lavom koji je rikao od bola zbog trna u nozi. Svetitelj mu je neustrašivo prišao, izvadio trn i previo ranu.

Zahvalna životinja od tog trenutka nije napuštala starca – lav je živeo u manastiru, služio monasima, a legenda kaže da je od tuge uginuo na grobu svetitelja ubrzo nakon njegove smrti.

Običaji i verovanja: Šta treba uraditi danas?

Prepodobni Gerasim se smatra zaštitnikom koji donosi mir i isceljenje. Veruje se da na današnji dan treba pokazati milosrđe, ne samo prema ljudima, već i prema životinjama, jer je i sam svetac bio primer blagosti prema prirodi.

Za one koji prolaze kroz težak period, narodni običaji nalažu da se izgovori kratka molitva svetitelju:

''Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se, bogonosni oče naš Gerasime. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa verom dolaze...''

Veruje se da iskrena molitva na ovaj praznik pomaže da se život "preokrene" na bolje i da se u dom useli mir.

Autor: D.S.