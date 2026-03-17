Da li ste čuli za NIŠKI OSTROG? Za ovaj 'SVETI KAMEN' se vezuje posebno verovanje

Na samo 15 kilometara od Niša, u selu Orljane, uzdiže se svetinja koja decenijama privlači vernike iz cele Srbije.

"Šuplji kamen", simbol pokajanja i isceljenja, mnogi s smatraju "niškim Ostrogom".

Srbija je zemlja prepuna skrivenih svetinja, ali malo koja ima tako burnu i poučnu istoriju kao „Šuplji kamen“ na brdu Kukumiga. Ovo mesto je, prema verovanju meštana i brojnih hodočasnika, tačka direktne duhovne veze sa Bogom.

Istorija ovog mesta beleži mračnu epizodu nakon Prvog svetskog rata. Veruje se da se u udubljenjima stena nekada nalazila isposnica. Međutim, ljudska ljubomora dovela je do pokušaja uništenja svetinje. Tadašnji sveštenik Kosta Prvulović je, u dogovoru sa delom meštana, minirao isposnicu.

Predanje kaže da kazna nije dugo čekala. Ubrzo nakon ovog čina, prvorođena deca onih koji su učestvovali u rušenju su preminula. Suočen sa strašnom posledicom svog čina, sveštenik Kosta se duboko pokajao. U znak iskupljenja, on je obnovio i osveštao kamen, pretvorivši ga u simbol večnog pokajanja koji i danas stoji kao opomena i nada.

Tradicija poštovanja ovog mesta datira još iz 19. veka. Vernici koji dolaze na Kukumigu poštuju celivaju kamen u znak poštovanja, a zatim prolazer ispod kamena tri puta, uz tihu molitvu za zdravlje i pomoć.

Zanimljivo je da su se ovom narodnom običaju 2011. godine zvanično pridružili i sveštenici, koji od tada redovno vrše službe na ovom mestu.

„Šuplji kamen“ je deo šireg manastirskog kompleksa, a narodna verovanja kažu da njegova moć ne poznaje daljinu. Za one koji su sprečeni da lično dođu, praktikuje se osveštavanje njihovih ličnih stvari. Dovoljno je predmetom dotaći sveti kamen uz iskrenu molitvu, verujući u njegovo isceliteljsko dejstvo.

Iako posetilaca ima tokom cele godine, brdo Kukumiga oživi u svom punom sjaju 6. i 7. jula, uoči i na dan svetog Jovana Krstitelja.

Autor: S.M.