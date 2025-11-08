AKTUELNO

Extra

Za noć između Mitrovdana i sledećeg dana VEZUJE SE POSEBNO VEROVANJE: Želje se ostvaruju, potrebno je samo da uradite OVO

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube ||

U narodnom predanju, noć između Mitrovdana (8. novembar) i narednog dana smatrala se vremenom kada se "otvara nebo". Verovalo se da se tada duše pravednika približavaju ljudima i da se svaka iskrena molitva, izgovorena u tišini, čuje.

U mnogim krajevima Srbije postojalo je uverenje da se u toj noći ne spava dugo, već da se deo večeri provede u molitvi ili u tihoj zahvalnosti. Stariji su govorili da je to vreme kad Bog "sluša srcem" i da se svaka reč izgovorena iz vere pamti.

Ova verovanja povezana su s prelazom između dva ciklusa godine - od Mitrovdana počinje zimska polovina, pa se taj trenutak u narodnoj tradiciji doživljavao kao granica između starog i novog, između svetlosti i tame. Zato se smatralo da u toj noći, dok priroda prelazi u mirovanje, i nebo postaje bliže zemlji.

U nekim krajevima Srbije žene su te večeri palile sveću za mir u porodici i govorile kratku molitvu Svetom Dimitriju, verujući da on čuva dom od bolesti i nesloge.

Zato se i danas, u mnogim hrišćanskim domovima, Mitrovdanska noć doživljava kao trenutak unutrašnje tišine i molitve - vreme kad se zahvaljujemo, praštamo i tražimo mir za sebe i svoje bližnje.

Kažu da ako te noći zaželite nešto iskreno, a u srcu nosite mir, nebo će znati da prepozna vašu molitvu.

Autor: S.M.

#Mitrovdan

#Nebo

#Praznik

#Slava

#verovanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Sutra su Mitrovske zadušnice: Evo šta obavezno treba da ponesete na groblje i koji su najvažniji običaji

Društvo

VEČERAS JE BOGOJAVLJENSKA NOĆ! Vernici veruju da se NEBO OTVARA u ponoć, a za NEUDATE DEVOJKE važi jedno pravilo

Društvo

Bliže se Velike Zadušnice! Jedan običaj morate ispoštovati: Veruje se da je veliki greh ako OVO ne uradite

Društvo

U ponoć obavezno pogledajte u nebo! Večeras se ispunjava svaka želja, a evo zašto je ova noć posebna!

Društvo

Ikona sa Hilandara doneta u manastir kod Čačka: Za nju se vezuje POSEBNO verovanje, hiljade vernika se pomolilo

Društvo

VEROVANJA NA MITROVDAN: Deci se stavlja so ispod jastuka, pali se vatra ispred kuće, a vreme... Vreme ima POSEBNO ZNAČENJE!