Za noć između Mitrovdana i sledećeg dana VEZUJE SE POSEBNO VEROVANJE: Želje se ostvaruju, potrebno je samo da uradite OVO

U narodnom predanju, noć između Mitrovdana (8. novembar) i narednog dana smatrala se vremenom kada se "otvara nebo". Verovalo se da se tada duše pravednika približavaju ljudima i da se svaka iskrena molitva, izgovorena u tišini, čuje.

U mnogim krajevima Srbije postojalo je uverenje da se u toj noći ne spava dugo, već da se deo večeri provede u molitvi ili u tihoj zahvalnosti. Stariji su govorili da je to vreme kad Bog "sluša srcem" i da se svaka reč izgovorena iz vere pamti.

Ova verovanja povezana su s prelazom između dva ciklusa godine - od Mitrovdana počinje zimska polovina, pa se taj trenutak u narodnoj tradiciji doživljavao kao granica između starog i novog, između svetlosti i tame. Zato se smatralo da u toj noći, dok priroda prelazi u mirovanje, i nebo postaje bliže zemlji.

U nekim krajevima Srbije žene su te večeri palile sveću za mir u porodici i govorile kratku molitvu Svetom Dimitriju, verujući da on čuva dom od bolesti i nesloge.

Zato se i danas, u mnogim hrišćanskim domovima, Mitrovdanska noć doživljava kao trenutak unutrašnje tišine i molitve - vreme kad se zahvaljujemo, praštamo i tražimo mir za sebe i svoje bližnje.

Kažu da ako te noći zaželite nešto iskreno, a u srcu nosite mir, nebo će znati da prepozna vašu molitvu.

Autor: S.M.