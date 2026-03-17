SPC: Otvorena izložba 'Da se ne zaboravi' u znak sećanja na Martovski pogrom 2004.

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

U Parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru večeras je otvorena izložba studenata Visoke škole Akademije Srpske Pravoslavne Crkve (SPC) za umetnosti i konzervaciju "Da se ne zaboravi", u znak sećanja na žrtve Martovskog pogroma 2004. godine na Kosovu i Metohiji.

Vikarni Episkop moravički Tihon rekao je da je važno to što se ova izložva održava svake godine,

"Često zaboravljamo stradanja koja smo pretrpeli, i fizička stradanja, ali i stradanja naše kulture i našeg nasleđa. Zbog toga je veoma važna i pohvale vredna ova redovnost i upornost koju učesnici i autori izložbe pokazuju svake godine, kao i pažnja kojim pristupaju uspomeni na stradanje našeg naroda, kulture i baštine na Kosovu i Metohiji", poručio je vladika Tihon, saopšteno je iz SPC.

Pre 22 godinu,17. i 18. marta 2004. godine u AP KiM dogodio se talas organizovanog terora, pogrom nad Srbima širom AP Kosovo i Metohija, u kome je ubijeno 16 Srba, stotine su povređene, a proterano više od 4.000.

Demolirano je ili uništeno više od 1.000 objekata, kuća, crkava, manastira, uključujući 18 spomenika kulture.

