Linta: Nikada ne smemo zaboraviti Martovski pogrom - nekažnjeni zločin nad Srbima

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta naglasio je večeras da Martovski pogrom 2004. godine - nekažnjeni zločin nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji koji se desio u prisustvu međunarodnih predstavnika i međunarodnih oružanih snaga pod vodstvom NATO-a nikada ne sme biti zaboravljen.

"Tokom 17. i 18. marta 2024. godine albanski šovinisti ubili su 16 Srba, povredili stotine i proterali više od 4.000 Srba. Uništeno je više od 1.000 kuća, kao i 35 crkava i manastira Srpske pravoslavne crkve", naveo je Linta u saopštenju.

Linta dodaje da je u organizovanom nasilju prema Srbima učestvovalo, prema procenama policije Ujedinjenih nacija, više od 50.000 Albanaca.

"Činjenice jasno pokazuju da Martovski pogrom Srba nije bila spontana reakcija albanskih ekstremista na nesrećni slučaj davljenja albanskih dečaka u reci Ibar, za šta su lažno okrivljeni Srbi. Bila je to dobro planirana i pripremana akcija s ciljem dovršenja etničkog čišćenja srpskog naroda sa čitavog područja Kosova i Metohije i uništavanja imovine i srpskog kulturnog i duhovnog nasleđa", naveo je Linta.

Za ubistva Srba, podmetanje požara, pljačku, uništavanje privatne i crkvene imovine i ostala krivična dela u suštini niko nije odgovarao, podsetio je Linta i dodao da je većina počinilaca oslobođena u krivičnim postupcima, a osuđenima su izrečene simbolične kazne.

"Proterani Srbi se nisu vratili na svoja ognjišta, jer prištinski režim vodi antisrpsku politiku", naveo je Lita i dodao da je Martovski pogrom 2004, bio zapravo drugi veliki pogrom koji su lokalni Albanci počinili nad Srbima na KiM u novijoj istoriji, posle onog po agresiji NATO-a na Srbiju, odnosno SRJ 1999.

Predsednik Saveza Srba iz regiona, podsetio je da je tokom juna 1999. godine u prisustvu međunarodnih vojnih snaga prognano približno četvrt miliona Srba i drugih nealbanaca.

