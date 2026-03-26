Linta: Pre 34 godine u Sijekovcu počinjen prvi masovni zločin nad civilima u BiH

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta rekao je da su na današnji dan pre 34 godine, u Sijekovcu kod Broda, hrvatske i muslimanske snage počinile prvi masovni zločin u BiH ubistvom devet civila.

Linta navodi da je 26. marta 1992. godine u Sijekovcu ubijeno devet civila i da je, kako kaže, njihova jedina krivica bila što su pravoslavni Srbi.

Linta u saopštenju dodaje da je tokom sedmomesečne hrvatsko-muslimanske okupacije u Sijekovcu ubijeno 46 srpskih civila.

Simbol stradanja srpskog naroda, kako je istakao, postala je Milja Zečević koja je izgubila tri sina i supruga, dok je najmlađa žrtva bio Dragan Milošević koji je imao 17 godina, a najstarija sedamdesetdvogodišnji Jovo Zečević.

Linta ističe da je za, kako kaže, svirepi zločin nad srpskim civilima u Sijekovcu, kao i za mučenja i odvođenja u logore, do sada pravosnažno osuđen samo jedno lice i to na deset godina zatvora.

"U pitanju je jedan od mnogih primera da za srpske žrtve nema pravde iako postoje brojni materijalni dokazi. Zbog toga treba uporno da tražimo da odgovorni za zločin u Sijekovcu, ali i za brojne druge zločine nad Srbima u BiH, budu sankcionisani", poručio je Linta.

On je rekao da Srbija treba da pokrene sistematsku borbu za istinu o stradanju Srba devedesetih godina prošlog veka, i da je jedan od načina za to osnivanje državne institucije, odnosno memorijalnog centra srpskih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije u Beogradu.

