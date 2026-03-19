DVA ZEMLJOTRESA U SRBIJI TOKOM NOĆI: Evo gde se zatreslo

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs, Pixaba.com ||

Tokom noći na teritoriji Srbije detektovana su dva potresa, a oba su pogodila regiju oko Ušća, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema podacima, prvi se dogodio koji minut nakon četiri ujutru i bio je jačine 1.8 stepeni Rihtera.

Epicentar je lociran na dubini od pet metara, dok su najbliže naseljena mesta Polumir i Cerje.

Drugi se dogodio samo koji minut kasnije, a bio je jačine 1.5 stepeni Rihitera.

Epicentar tog lociran je na dubini od 15 metara, a najbliže naseljena mesta su Cerje, Jagnjilo i Popova Reka.

Treba napomenuti da je vreme prikazano u tabeli dogođenog zemljotresa u epicentru Griničko vreme. Lokalno vreme јe za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za јedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena.

Autor: D.Bošković

